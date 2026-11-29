وفاة مصاب متأثراً بجروحه.. ومحكمة أمن الدولة قضت بإعدام منفذي الهجوم شنقاً

وطن للأنباء: ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، الشهر الماضي، إلى 10 قتلى، عقب وفاة أحد المصابين متأثراً بجروحه، وفق ما أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الأحد.

وقالت المديرية، في بيان، إن المصاب فراس بشار هلسة توفي صباح الأحد متأثراً بالإصابات التي لحقت به جراء الهجوم الذي استهدف الكنيسة في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان ثلاثة أشخاص قد هاجموا مراسم جنازة داخل الكنيسة ومحيطها، في أثناء تجمع نحو 200 شخص للمشاركة في التشييع، وأطلقوا النار على الموجودين، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وفي تطور قضائي، كانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد أصدرت، منتصف الشهر الجاري، أحكاماً بالإعدام شنقاً بحق منفذي الهجوم الثلاثة، الذين قالت السلطات إنهم شقيقان ونسيبهما، ويحملون الجنسية الأردنية ويتبنون «الفكر التكفيري».

ويُعد الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدف المسيحيين في الأردن، الذين يشكلون نحو 3% من إجمالي السكان البالغ عددهم قرابة 11 مليون نسمة، ويعيشون ويمارسون شعائرهم الدينية عموماً بسلام في البلاد ذات الغالبية المسلمة السنية.