-تقدم كبير في المفاوضات بين حزبي "يشار" و"بياحد" يمهّد لاتفاق ائتلافي

-آيزنكوت يرفض مقترح نتنياهو للتناوب على رئاسة الحكومة ويتمسك بحسم القضايا الجوهرية

-خلافات حول تجنيد الحريديين ولجنة التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر وإضعاف القضاء

-تحركات داخل "معسكر التغيير" لتأمين أغلبية برلمانية والإعلان عن تشكيل الحكومة خلال أيام

-اتصالات مع واشنطن للتأكد من عدم منح ترامب نتنياهو ضوءاً أخضر لخطوات عسكرية في إيران

وطن للأنباء: تتسارع التحركات السياسية داخل معسكر المعارضة الإسرائيلية لتشكيل حكومة جديدة برئاسة غادي آيزنكوت، مع إحراز تقدم كبير في المفاوضات الائتلافية بين حزبي "يشار" بقيادته و"بياحد" برئاسة نفتالي بينيت، في وقت تتعمق فيه الخلافات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأبلغ آيزنكوت نتنياهو، خلال اجتماع جمعهما اليوم الأحد، عزمه المضي في تشكيل حكومة تستند إلى أحزاب معسكره، في ظل ما وصفته مصادر مقربة منه بالخلافات الكبيرة التي تحول دون التوصل إلى تفاهمات بشأن حكومة وحدة، داعياً حزب الليكود إلى الانضمام إلى الحكومة في مرحلة لاحقة.

وبحسب مصادر مقربة من بينيت، شهدت المفاوضات بين الطاقمين الائتلافيين للحزبين تقدماً كبيراً، خلال اجتماع استمر أكثر من ثلاث ساعات، بمشاركة ممثلين عن بينيت ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، وسط تنسيق كامل بين الطرفين، رغم تباين مواقفهما من إمكانية تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو.

وعقد بينيت وآيزنكوت اجتماعاً بعد ظهر الأحد في فندق "دان أكاديا" بمدينة "هرتسيليا"، لبحث سبل تشكيل الحكومة والتقدم المحرز في المفاوضات بين الحزبين، دون الإعلان عن نتائج نهائية أو توقيع اتفاق ائتلافي حتى الآن.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع أن الطرفين بحثا سبل تشكيل الحكومة والمفاوضات الجارية بين طاقمي الحزبين، مؤكداً استمرار الاتصالات.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، عقد ممثلو آيزنكوت اجتماعات في "هرتسيليا" بالتزامن مع اتصالات مع ثلاثة أحزاب أخرى، هي "بياحد" و"الديمقراطيون" و"يهدوت هتوراه"، في إطار مساعي استكمال التفاهمات الائتلافية.

آيزنكوت يرفض صيغة نتنياهو للتناوب

في المقابل، لم تسفر المحادثات بين نتنياهو وآيزنكوت عن اختراق في ملف حكومة الوحدة، رغم تقديم نتنياهو مقترحاً يقضي ببقائه في رئاسة الحكومة خلال المرحلة الأمنية الراهنة، على أن يبدأ بعد ذلك تناوب على المنصب بين الطرفين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11"، ينص المقترح على تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة لمدة عام تقريباً، ثم عودة نتنياهو إلى المنصب لمدة مماثلة، على أن يتكرر التناوب بينهما.

إلا أن آيزنكوت رفض المقترح، كما رفض الدخول في تفاصيل ترتيبات التناوب قبل الاتفاق على القضايا الأساسية، وفي مقدمتها قانون تجنيد الحريديين، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والتشريعات المتعلقة بالجهاز القضائي.

ولم يتوصل الجانبان إلى تفاهمات بشأن هذه الملفات، فيما شددت مصادر مقربة من بينيت على تمسكه بالحصول على خطة واضحة بشأن تجنيد الحريديين قبل توقيع أي اتفاق ائتلافي نهائي.

ويُنظر إلى التوصل لاتفاق بين "يشار" و"بياحد" باعتباره خطوة أساسية في مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة، على أن تبقى أمامه مهمة حسم المفاوضات مع الأحزاب الحريدية وتأمين الدعم البرلماني اللازم.

تحركات برلمانية لتسريع تشكيل الحكومة

وبالتوازي مع المفاوضات، بدأ حزب "يشار"تحركات لضمان عدم تعثر المسار البرلماني لتشكيل الحكومة، إذ طلب رئيس كتلته، روعي فولكمان، من رؤساء كتل "معسكر التغيير" ضمان عدم تغيب النواب عن جلسات الكنيست أو التوصل إلى تفاهمات مع نواب معسكر نتنياهو بشأن الغياب المتبادل عن التصويت حتى يوم الإثنين المقبل.

وقال فولكمان، في رسالة وجهها إلى رؤساء الكتل، إن الأسبوع الجاري يتطلب استعداداً برلمانياً خاصاً، مطالباً بعدم تنسيق أي غيابات عن جلسات التصويت أو السفر إلى الخارج، بما يشمل يوم الأحد.

ويهدف هذا التحرك إلى إبقاء الأغلبية البرلمانية المحتملة متماسكة، وإتاحة المجال أمام آيزنكوت لإبلاغ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، خلال الأسبوع الجاري، بنجاحه في تشكيل الحكومة، بما يمنحه مهلة لاستكمال الاتفاقات الائتلافية وعرضها على الكنيست لنيل الثقة.

وكان نتنياهو وآيزنكوت قد عقدا اجتماعاً استمر نحو ساعتين في مقر وزارة "الأمن" الإسرائيلية في "تل أبيب"، بمشاركة الوزير السابق رون ديرمر، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين "يشار" و"ياحد".

وقال بيان مشترك صدر عن الليكود وحزب "يشار»"إن الاجتماع بدأ بإحاطة أمنية، قبل الانتقال إلى بحث تشكيل حكومة وحدة قومية، مشيراً إلى أن المحادثات جرت في أجواء وصفها بالموضوعية، مع محاولة الطرفين تجاوز الخلافات القائمة.

تبادل الاتهامات بشأن إفشال حكومة الوحدة

وعقب الاجتماع، أكد مقربون من آيزنكوت أنه أبلغ نتنياهو بتمسكه بالعمل مع أحزاب معسكره، وأنه لا يعتزم عقد جولة جديدة من المحادثات مع الليكود، في ظل استمرار الخلافات الجوهرية بين الجانبين.

في المقابل، اتهم مقربون من نتنياهو آيزنكوت بعدم الرغبة في تشكيل حكومة وحدة، معتبرين أن موافقة رئيس الحكومة على صيغة التناوب أزالت، بحسب ادعائهم، العقبة التي استند إليها معسكر المعارضة خلال الأسابيع الماضية.

وقالوا إن آيزنكوت يرفض إجراء مفاوضات حقيقية ويتجه نحو تشكيل حكومة يشارك فيها، وفق تعبيرهم، داعمو الإرهاب، في إشارة إلى الأحزاب العربية، داعين إياه إلى التراجع عن موقفه والانخراط في حكومة وحدة قومية.

وشدد مقربون من نتنياهو على أن الليكود لا يزال متمسكاً بموقفه القائل إن ضمان أمن إسرائيل يتطلب تشكيل حكومة وحدة دون تأخير.

فيغلين يعرض دعم حكومة الوحدة بشروط

وفي سياق الاتصالات السياسية، أعلن رئيس حزب "زهوت"، موشيه فيغلين، استعداده لدعم تشكيل حكومة وحدة، معتبراً أن الانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي يشكل تهديداً لمتانة الدولة وتماسك الجيش، وأن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز الوحدة الداخلية.

واشترط فيغلين انضمام حزبه إلى الائتلاف بالحصول على منصب أمني رفيع يتيح له التأثير في السياسة الأمنية وتغيير توجهاتها، موضحاً أنه في حال عدم الاستجابة لمطلبه، فإن حزبه سيدعم تنصيب الحكومة دون المشاركة فيها.

وطرح الحزب تصوراً لحكومة تضم الليكود و"يشار" و"بياحد" و"الصهيونية الدينية" و"زهوت"، على أن تستند إلى 61 عضواً في الكنيست.

وفي موازاة ذلك، وجّه رئيس حزب "يسرائيل بيتينا" أفيغدور ليبرمان، رسالة إلى بينيت، انتقد فيها مساعيه لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، مستعيداً تسجيلاً مصوراً يعود إلى أيار/مايو 2021، عرض فيه نتنياهو على بينيت التناوب على رئاسة الحكومة.

وكتب ليبرمان مخاطباً بينيت: "نفتالي، لم تصدّقه حينها، فلماذا تصدّقه الآن؟".

كما حذر وزير الليكود ميكي زوهر كتلة "يهدوت هتوراه" الحريدية من الانضمام إلى حكومة برئاسة آيزنكوت، معتبراً أن هذه الخطوة ستعني قطيعة نهائية مع معسكر اليمين.

في المقابل، دعا رئيس حزب :الديمقراطيون: يائير غولان آيزنكوت إلى المضي في تشكيل حكومة دون نتنياهو، قائلاً إن الجمهور الإسرائيلي يقف خلفه، وإن الوقت حان لتشكيل حكومة تغيير بعيداً عن المسؤولين عن إخفاقات السابع من أكتوبر.

مخاوف من توظيف التصعيد الأمني لعرقلة التشكيل

وعلى صعيد آخر، تتزايد المخاوف داخل معسكر آيزنكوت من استغلال نتنياهو التطورات الأمنية والإقليمية لتعطيل مساعي تشكيل الحكومة، ولا سيما في ظل التوترات المرتبطة بإيران.

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء السبت، أن جهات في "معسكر التغيير" أجرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، بهدف استطلاع موقف الرئيس دونالد ترامب والتأكد من أنه لن يمنح نتنياهو موافقة على اتخاذ خطوات عسكرية متهورة ضد إيران.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تصاعد الدعوات داخل المعسكر إلى آيزنكوت للإعلان عن نجاحه في تشكيل الحكومة خلال الأسبوع الجاري، بما يتيح توحيد صفوف الأحزاب الداعمة له وتسريع حسم الخلافات المتبقية، خصوصاً مع كتلة «يهدوت هتوراه» الحريدية.

المصدر: "عرب48" +وسائل اعلام اسرائيلية