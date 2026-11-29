وطن للأنباء: في إطار التزامها بدعم الشباب الفلسطيني وتشجيع الأنشطة الرياضية والمجتمعية، رعت شركة البركة للتأمين الإسلامي مشاركة طلبة الجامعات الفلسطينية في سباق المغامرات والعقبات BRAVE1ST 2026، مدينة روابي، بمشاركة رياضيين وهواة المغامرة من مختلف أنحاء فلسطين.

وجاءت رعاية الشركة بهدف إتاحة الفرصة أمام طلبة الجامعات للمشاركة في هذه التجربة الرياضية، التي تجمع بين التحدي البدني والمنافسة وروح الفريق، وتسهم في تعزيز النشاط البدني وتنمية مهارات المثابرة والإصرار والعمل الجماعي لدى الشباب.

وتضمن السباق ثلاث فئات متنوعة، شملت سباقًا تنافسيًا لمسافة 6 كيلومترات يتخلله 20 عقبة، وسباقًا تنافسيًا لمسافة 4 كيلومترات يتضمن 15 عقبة، إلى جانب سباق عائلي لمسافة كيلومترين يضم 10 عقبات.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام لشركة البركة للتأمين الإسلامي، عبد الحكيم قاسم، أن هذه الرعاية تأتي انسجامًا مع استراتيجية الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصها على دعم المبادرات التي تستهدف الشباب الفلسطيني، وتوفر لهم فرصًا لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وأضاف قاسم أن دعم الشباب والاستثمار في طاقاتهم يشكلان إحدى أولويات الشركة في مجال العمل المجتمعي، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة الرياضية في تعزيز قيم العمل الجماعي والمثابرة والثقة بالنفس، وترسيخ ثقافة الحياة الصحية لدى الأجيال الشابة.

وتواصل شركة البركة للتأمين الإسلامي دعم المبادرات والفعاليات الرياضية والشبابية والتعليمية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع الفلسطيني، والمساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.