رام الله – دعا مركز الدراسات والتطبيقات التربوية "كير" إلى إطلاق مؤتمر وطني موسع لوضع آليات عملية لمواجهة العنف المحلي وتعزيز السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، بمشاركة مختلف المؤسسات والقطاعات الرسمية والأهلية والدينية والنقابية والتربوية، مؤكدا أن انتشار الجريمة والعنف يشكل أحد المعيقات الأساسية أمام التحرر الوطني والتنمية المستدامة والتكافل المجتمعي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية التحضيرية لمؤتمر "آليات عملية لتعزيز السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته ومواقعه"، الذي عقد أمس السبت، 28 تشرين الثاني/نوفمبر، في مقر المركز، بمشاركة خبراء تربويين ورجال دين ورجالات إصلاح عشائري ومهتمين بالشأن، في ظل تصاعد حالات العنف وما تخلّفه من جرائم قتل وتفكك اجتماعي وانعكاسات نفسية جراء آلام الفقدان.

وأكد المجتمعون أهمية مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز السلم الأهلي، والعمل على بلورة خطوات عملية لمواجهة تمدد العنف، مشددين على أن المبادرة لا تستهدف تشكيل بديل أو منافس لأي جهة، وإنما تأتي استكمالا لمسيرة طويلة من العمل في هذا المجال.

واستعرض المركز خلال الاجتماع مسيرته في تعزيز السلم الأهلي، التي انطلقت في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1994، من خلال ندوة دراسية عقدت في مدرسة الكاثوليك في رام الله بعنوان "دور المدرسة في تعزيز التكافل الاجتماعي والسلم الأهلي".

وفي عام 2002، وعلى خلفية أحداث مؤلمة شهدها حرما جامعتين، استشهد خلالها طالب وأصيب 66 طالبا، أطلق المركز، بالتنسيق مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية، برنامج "تعزيز مهارات لغة الحوار كنهج لحل النزاعات سلميا وسط ممثلي الكتل الطلابية"، الذي استمر حتى عام 2014.

واستند البرنامج إلى دليل "استراتيجية السلحفاة في حل النزاعات سلميا" ودليل "التعليم ضد الكراهية"، اللذين أعدهما المركز ونشرتهما مؤسسات عالمية باللغتين الإنجليزية والألمانية، إلى جانب دليل "حقوق الإنسان في الإسلام"، الذي أعد بمشاركة مختصين في الفكر الإسلامي، من بينهم الشيخ عكرمة صبري ووزير الأوقاف الأسبق الراحل الشيخ يوسف سلامة.

كما عقد المركز في 25 نيسان/أبريل 2009 يوما دراسيا بعنوان "دور القيم في الترابط والتكافل المجتمعي والنهوض الوطني"، برعاية المجلس الأعلى للتربية والثقافة والعلوم في منظمة التحرير الفلسطينية، وأصدر عام 2022، بالتعاون مع خبراء تربويين، الدليل التربوي "نحو تعزيز السلم الأهلي".

وفي إطار تعزيز دور الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية والتحريض، أطلق المركز عام 2010 مشروعا تدريبيا استهدف مدراء تحرير صحف ومجلات ووسائل إعلام مرئية فلسطينية، وصحافيين من مختلف المحافظات، واستمر أربعة أعوام، وأنتج دليل مصطلحات يمكن توظيفه في هذا المجال.

وشدد المجتمعون على أن استمرار جرائم العنف المحلي يشكل عائقا أمام التحرر الوطني وتحقيق الأهداف الوطنية، وأن التنمية المستدامة والتكافل المجتمعي لا يمكن أن يتحققا في ظل انتشار العنف، داعين إلى الانتقال من المبادرات والتوجيهات إلى خطوات عملية تشارك فيها مختلف مكونات المجتمع.

واتفقوا على عقد مؤتمر علمي موسع لاستعراض التجارب واقتراح آليات عملية لمجابهة العنف المحلي والحد من انتشاره، ووضع أسس واضحة لإشراك قطاعات المجتمع الفلسطيني في جهود الوقاية والمواجهة، على أن تتضمن مداخلات المؤتمر إرشادات وتوجيهات فنية تساعد المؤسسات والقطاعات المختلفة على تحديد أدوارها ومسؤولياتها.

وأكدوا ضرورة التركيز على دور وزارات التربية والتعليم العالي، والأوقاف والمقدسات الدينية، والثقافة، والمرأة، والداخلية، إلى جانب الاتحادات النقابية العمالية والمهنية، والاتحاد العام للكتاب والمثقفين الفلسطينيين، والاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين ومجالس الطلبة، وهيئة المتقاعدين وغيرها من المؤسسات والهيئات ذات الصلة.

وبحسب ما جرى الاتفاق عليه، ستعمل القطاعات المشاركة على تشكيل لجان بؤرية في محافظات الوطن، تمهيدا لإطلاق برامج تدريب عملي تستهدف عينات من أعضائها في مناطق عملهم وضمن مجالات اختصاصهم، وفق آليات يحددها كل قطاع، وبالاستناد إلى التوجيهات الفنية التي ستطرح خلال المؤتمر الموسع.