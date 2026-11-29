وطن للأنباء: كيف تؤثر التوقعات الاجتماعية التي ينشأ عليها الفتيان في طريقة تعبيرهم عن مشاعرهم وفي تعاملهم مع الفتيات؟ سؤال شكّل محور تدريب نفذته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بمشاركة 18 يافعًا من محافظة طولكرم، على مدار يومين وبواقع ثماني ساعات تدريبية.

وجاء التدريب ضمن أنشطة مشروع «تمكين الفتيات اليافعات في رحلتهن نحو النضج وسط تحديات النزاع في الضفة الغربية»، والذي تنفذه الجمعية بدعم من بدعم من دانيدا

وخلال التدريب، وفي محور الذكورة الإيجابية، ناقش المشاركون ما يُتوقّع منهم بوصفهم فتيانًا، وكيف تؤثّر هذه التوقعات في نظرتهم إلى أنفسهم وعلاقاتهم بالآخرين. وتناول النقاش حقهم في التعبير عن مشاعرهم، وأهمية التعاطف والتعاون وتحمّل المسؤولية. كما بحث المشاركون دورهم في رفض السلوكيات التي تبرّر العنف أو تضيّق على الفتيات مساحة التعبير عن آرائهن واتخاذ القرارات التي تخصّهن.

كما تناول التدريب مفهوم الاحترام في العلاقات اليومية، من الإصغاء إلى الطرف الآخر إلى احترام حدوده وتقبّل رفضه. وناقش المشاركون كذلك كيفية التمييز بين علاقة تقوم على الثقة والاحترام وعلاقة يُستخدم فيها الضغط أو تُفرض فيها القرارات على أحد الطرفين. أما في محور اتخاذ القرار، فقد تم تدريب اليفعين على مهارات التفكير في الخيارات المتاحة والمفاضلة بينها، وتقدير أثر كل خيار عليهم وعلى من حولهم، وتحمّل مسؤولية ما يختارونه.

وأتاحت الأنشطة الجماعية والنقاشات المفتوحة للمشاركين التحدث عن تجاربهم ومراجعة بعض الأفكار النمطية حول ما يُسمح للفتيات به وما يُتوقّع من الفتيان. ومن خلال هذا النقاش، ربط التدريب بين المساواة وبين مواقف يواجهها اليافعون في حياتهم اليومية، مثل احترام رأي الفتاة حين يختلف عن آرائهم، واحترام قرارها حين تقول «لا»، ورفض السخرية أو التمييز حين يحدثان أمامهم.

وتعمل الجمعية من خلال إشراك الفتيان على تعزيز فهمهم لحق النساء والفتيات في العيش بأمان، والتعبير عن آرائهن، واتخاذ قراراتهن بحرية. ويضع التدريب مسؤولية دعم هذه الحقوق في سياق حياة الفتيان اليومية، من طريقة تعاملهم مع زميلاتهم إلى موقفهم من العنف والتمييز في محيطهم.