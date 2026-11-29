وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية، اليوم الأحد، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجار وحريق شديد إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز.

وقالت القوة البحرية، في بيان، إن الناقلتين كانتا تعبران المسار الجنوبي غير المصرح به في مضيق هرمز، متجاهلتين القواعد والتحذيرات البحرية، ما أدى إلى اصطدامهما بألغام بحرية.

وأضاف البيان أن إحدى الناقلتين، وهي ناقلة نفط عملاقة تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، اصطدمت بلغم بحري شمال ميناء خصب، ما أدى إلى انفجارها، فيما اصطدمت الناقلة الثانية بلغم بحري أثناء خروجها من مضيق هرمز في المنطقة الشرقية من الممر المائي، واشتعـلت فيها النيران.

وحذّرت القوة البحرية في حرس الثورة مالكي ناقلات النفط وشركات الشحن البحري من المخاطرة بالسفن ورؤوس الأموال، في ظل "الادعاءات والوعود الكاذبة" لقادة القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).

وأكدت أن وعود مسؤولي سنتكوم لا تضمن تجاوز خطر الألغام البحرية، داعية قادة السفن إلى عدم تجاهل المخاطر في المضيق.