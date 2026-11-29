وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، تعرض ناقلتي نفط لانفجار وحريق شديدين في مضيق هرمز، إثر اصطدامهما بألغام بحرية، بزعم أنهما كانتا تعبران مسارا بحريا جنوبيا وصفته بأنه "غير مصرح به ومزيّف"، وتجاهلتا القواعد والتحذيرات البحرية.

وقالت القوة البحرية، في بيان، إن إحدى الناقلتين كانت ناقلة نفط عملاقة تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، وقد اصطدمت بلغم بحري شمال ميناء خصب، ما أدى إلى انفجارها، فيما اصطدمت الناقلة الثانية بلغم بحري أثناء خروجها من مضيق هرمز، في المنطقة الشرقية من الممر المائي، واشتعلت فيها النيران.

وحذرت القوة البحرية مالكي ناقلات النفط وشركات الشحن من المخاطرة بسفنهم ورؤوس أموالهم، على خلفية ما وصفته بـ"الوعود الكاذبة" الصادرة عن قادة القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مؤكدة أن تلك الوعود لا تلغي مخاطر الألغام البحرية ولا تتيح للسفن تجاهل التحذيرات.