وطن للأنباء: استقبل وزير الداخلية، اللواء زياد هب الريح، وفداً من مصلحة مياه محافظة القدس، ضمّ المدير العام للمصلحة المهندس ثائر جلّود، وعضو مجلس إدارتها حكمت سامي، ومدير الإعلام والعلاقات العامة فارس المالكي.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز التواصل والتعاون بين وزارة الداخلية ومصلحة مياه محافظة القدس، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تطوير العمل المؤسسي وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية، خدمةً للمواطنين وتحسيناً لجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأثنى اللواء زياد هب الريح على جهود مصلحة مياه محافظة القدس وطواقمها العاملة، مثمّناً دورهم في مواصلة تقديم خدمات المياه للمواطنين، وما يبذلونه من جهود متواصلة لضمان استمرارية الخدمة رغم التحديات، مؤكداً أهمية دور المصلحة في خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم، ومشيداً بروح المسؤولية التي تتحلى بها كوادرها في أداء واجبها الوطني والمهني.

وأكد اللقاء أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المجتمعية، ويدعم استمرارية الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات المياه، باعتبارها ركيزة أساسية لصمود المواطنين وتعزيز مقومات الحياة الكريمة.