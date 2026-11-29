وطن للأنباء: أقدم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، على قطع ثلاثة أعمدة كهرباء في محيط المنطقة الصناعية "اللدائن"، عند الأطراف الشرقية لبلدة بيت ليد، شرق طولكرم.

وقال رئيس بلدية بيت ليد وائل راشد، إن مستوطني البؤرة الرعوية المقامة في الجهة الشرقية من البلدة، بمنطقة "رأس الغرس"، أقدموا على قطع الأعمدة ما بين الساعة الثالثة والرابعة فجراً، ما تسبب بسقوطها وإغلاق الشارع.

وأضاف أن الاعتداء ألحق أضرارا بشبكة الكهرباء، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل جزئي عن المنطقة.

وأوضح راشد أن المستوطنين أقاموا البؤرة الرعوية قبل نحو أربعة أشهر، بدعم من جمعيات استيطانية ومجموعات ما تسمى "فتيان التلال" المتطرفة، مشيراً إلى أنهم شرعوا منذ إقامتها بتجريف أشجار الزيتون والأراضي الزراعية وتوسيع البؤرة، إلى جانب تنفيذ اعتداءات يومية بحق البلدة ومزارعيها.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تتضمن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون، والاعتداء عليهم بالضرب، عدا عن الاعتداءات الليلية على المنازل في محيط البلدة في إطار التضييق المتواصل على المواطنين والاستيلاء على أراضيهم.