وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ومعتدلا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في معظم المناطق خلال ساعات النهار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تنشط في ساعات الليل، وتتحول إلى جنوبية غربية، والبحر خفيف ارتفاع الموج نهارا، مائجا ليلا.

وبعد غد الثلاثاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، والكتلة الهوائية الباردة المرافقة له، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.