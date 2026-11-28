وطن للأنباء: أصيب شاب بجراح وصفت بالخطيرة مساء يوم السبت إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل.

وحسب موقع "عرب 48" قدم طاقم طبي العلاجات الأولية للشاب المصاب البالغ من العمر 25 عامًا، ثم جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي كفر كنا، أصيب شخص يبلغ (60 عامًا) بجراح خطيرة وشاب (19 عامًا) بجراح طفيفة، من جراء شجار بالمدينة.

ونقل المصابان بعد تقديم العلاجات الأولية لهما في المكان من قبل طاقم طبي، إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج.

يأتي ذلك في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان لأهالي الداخل في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.