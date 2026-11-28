وطن للأنباء: في محطة جديدة تحمل بُعداً إنسانياً خاصاً ضمن مبادرته المجتمعية "رفقاء"، وقّع بنك القدس اتفاقية تعاون مع قرى الأطفال SOS في فلسطين، يتكفل بموجبها بأحد بيوت القرية الذي يضم أطفالاً من قطاع غزة جرى إجلاؤهم خلال الحرب، دعماً لجهود رعايتهم وتوفير بيئة أسرية حاضنة تسهم في تعزيز استقرارهم وتلبية احتياجاتهم.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور، والمدير الوطني لقرى الأطفال SOS في فلسطين (الضفة وغزة) غادة حرز الله، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسستين. كما شملت الزيارة جولة في القرية، اطّلع خلالها وفد البنك على البيت المشمول بالكفالة، وظروف الرعاية المقدمة للأطفال، والخدمات والجهود التي تبذلها المؤسسة لتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم.

وتأتي هذه الشراكة بوصفها المحطة الثالثة من مبادرة رفقاء، التي أطلقها بنك القدس بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، بهدف دعم الأطفال في فلسطين من خلال شراكات تستجيب لاحتياجاتهم وتتعدد في مجالاتها. وكانت المبادرة قد بدأت أولى محطاتها بالشراكة مع جمعية دار الطفل العربي في مدينة القدس لدعم ورعاية الفتيات اليتيمات، تلتها اتفاقية تعاون مع مؤسسة التعاون للمساهمة في توفير الكسوة الشتوية للأطفال في قطاع غزة، لتواصل اليوم محطاتها مع قرى الأطفال SOS من خلال كفالة بيت يحتضن أطفالاً من القطاع.

وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة في ضوء الظروف التي مر بها الأطفال المشمولون بالرعاية، بعد إجلائهم من قطاع غزة خلال الحرب، وما تتطلبه أوضاعهم من اهتمام ورعاية مستمرة. ومن خلال هذه الكفالة، يسعى بنك القدس إلى مساندة الجهود التي تبذلها قرى الأطفال SOS في توفير احتياجاتهم اليومية، وتعزيز مقومات الاستقرار والاحتواء ضمن بيئة أسرية تراعي احتياجاتهم وتدعم نموهم.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك القدس، محمد شاور: "تأخذ شراكتنا مع قرى الأطفال SOS بُعدا خاصا، لأنها ترتبط بأطفال من قطاع غزة مروا بظروف استثنائية واضطروا إلى مغادرة بيوتهم خلال الحرب. وخلال زيارتنا اليوم، أتيحت لنا فرصة الاطلاع عن قرب على البيئة التي تحتضنهم، وعلى الجهود التي تبذلها المؤسسة لتوفير الرعاية والاهتمام لهم.

ومن خلال كفالة أحد بيوت القرية، نهدف إلى المساهمة في دعم هذه الجهود ومساندة المؤسسة في مواصلة دورها تجاه الأطفال. ونرى أن قيمة هذه المبادرة تكمن في ارتباطها باحتياج واقعي ومستمر، وفي قدرتها على تحويل الشراكة المجتمعية إلى مساهمة ملموسة في حياة الأطفال».

من جانبها، قالت المدير الوطني لقرى الأطفال SOS في فلسطين، غادة حرز الله: “نثمّن شراكة بنك القدس ودعمه لجهود قرى الأطفال SOS في توفير الرعاية والحماية للأطفال، لا سيما الأطفال الذين اضطروا إلى مغادرة قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي مروا بها. إن كفالة هذا البيت تمثل دعماً مهماً لاستمرار توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، والاهتمام باحتياجاتهم اليومية والنفسية والاجتماعية، بما يساعدهم على استعادة الشعور بالأمان والانتماء. ونؤمن بأن الشراكات مع المؤسسات الوطنية كبنك القدس تشكل رافدا أساسيا لتمكيننا من مواصلة رسالتنا في حماية الأطفال وتوفير الرعاية التي يستحقونها".

وتواصل مبادرة "رفقاء" من خلال محطاتها المتنوعة تعزيز الشراكات المجتمعية الهادفة إلى دعم الأطفال في فلسطين، عبر مسارات تشمل الرعاية التعليمية والتربوية، والاستجابة للاحتياجات الأساسية، ومساندة البيئات الأسرية الحاضنة، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية في خدمة الطفولة الفلسطينية.