وطن للأنباء: اقترح رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، على رئيس حزب "يَشار" المكلف بتشكيل حكومة جديدة، غادي آيزنكوت، أن يكون هو الأول بالتناوب في رئاسة حكومة وحدة.

وكتب نتنياهو على حسابه في منصة "إكس"، أن "الليكود بقيادتي هو الحزب الأكبر في الدولة، بفارق كبير يبلغ ربع مليون صوت إضافي عن حزب آيزنكوت، ومن الطبيعي أن أتولى قيادة حكومة الوحدة، أو أن أود أن أكون على الأقل الأول في التناوب على رئاسة الحكومة".

واستدرك قائلا "لكن في ظل خطورة التهديد الوجودي وإمكانية قيادة حكومة لا تملك القدرة على مواجهة هذا الخطر، فإن مسؤوليتي كقائد تفرض علي وضع كل شيء جانبا، بما في ذلك مبدأ الحزب الأكبر، والموافقة على أن يتولى غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولا، فيما أتولى أنا في بداية الولاية منصب رئيس الحكومة البديل".

وأضاف نتنياهو "أتوقع في ضوء موافقتي هذه، أن نبدأ فورا مفاوضات حقيقية وصادقة ومكثفة، وأن تكون هناك استعدادات مماثلة للتسويات والتنازلات من الجانب الآخر أيضا، من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية تصد الإخطار وتضمن أمن إسرائيل ومستقبلها".

واعتبر مستشهدا بمساعي معسكر آيزنكوت والإجراءات التي اتخذت منذ بدء أعمال الكنيست بدورتها الجديدة، ومواصلا مهاجمة الأحزاب العربية أن "ما نراه اليوم في الكنيست ليس سوى البداية، وسيحدث ذلك أيضا في الحكومة. من دون إطلاق رصاصة واحدة، ستتمكن ’جهات معادية’ من السيطرة على الدولة من الداخل".

وتابع نتنياهو مهاجما الأحزاب العربية "يخطط ’داعمو الإرهاب’ لمنح الجنسية الإسرائيلية لمئات آلاف الفلسطينيين الذين سيدخلون إلى إسرائيل من يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة والدول المجاورة، بادعاء لم شمل العائلات، وإقامة حكم ذاتي عربي في الجليل والنقب، والانسحاب من المناطق الأمنية في غزة وسورية ولبنان (..)، وفي نهاية المطاف إقامة دولة فلسطينية برعاية إيران على أنقاض دولة إسرائيل. وكما قال أول من أمس عضو الكنيست الرفيع في القائمة المشتركة بكر عواودة، فإنه ورفاقه سيقيدون أيدي حكومة اليسار لمنعها من محاربة أعدائنا: ’سنكون ضد أي حرب تشن على شعبنا’".

واعتبر أن "الوحدة هي مطلب الساعة. نحن مطالبون بمواجهة أخطار فورية تهدد وجودنا ذاته، والطريق الوحيدة لتحقيق ذلك هي إشراك جميع الأحزاب التي ترى في إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. سنتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بما فيها قضية التجنيد ودراسة التوراة، التي سنتوصل بشأنها إلى تفاهمات مع شركائنا الحريديين".

وأوردت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو يريد التفاوض بشكل مباشر مع آيزنكوت على إقامة حكومة الوحدة، وليس عن طريق وسطاء.

ومن جانبه، وصف شريك نفتالي بينيت في حزب "بِياحد" ورئيس المعارضة السابق، يائير لبيد، مقترح نتنياهو بـ"الاحتيال المكشوف من قبل محتال متمرس غشّ جميع شركائه ونقض جميع الاتفاقات".

وأضاف "السبيل الوحيد لدراسة هذا المقترح هو تنصيب حكومة برئاسة آيزنكوت، وعندها فقط يمكن التفاوض على إمكانية توسيعها".

كما تبنى حزب "الديمقراطيون" موقف لبيد، حيث قال إن "الرد الوحيد على النص الكاذب والتحريضي لرئيس الحكومة المنتهية ولايته، هو تشكيل حكومة تغيير برئاسة آيزنكوت خلال الأسبوع الوشيك".