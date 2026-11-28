وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم السبت، بلدة سلواد شمال شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة وصادرت أكثر من 12 مركبة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بأعداد كبيرة، وداهمت عدداً من الأحياء، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، وصادرت أكثر من 12 مركبة، ونقلتها إلى جهة مجهولة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال الاقتحام، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق بين المواطنين، وسط حالة من التوتر في البلدة.

وتشهد بلدة سلواد اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، تتخللها عمليات مداهمة واعتقال ومصادرة للمركبات والممتلكات، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين في الضفة الغربية.