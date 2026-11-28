وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الساحة الخارجية لمستشفى دورا الحكومي، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الساحة الخارجية للمستشفى، وفتشت الغرفة المخصصة للشرطة.

وفي السياق، أدانت وزارة الصحة اقتحام قوات الاحتلال المستشفى، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات "جنيف" التي توفر الحماية للمنشآت الطبية والمرضى والطواقم العاملة فيها.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن اقتحام المستشفيات وتفتيشها يروع المرضى ويعطل تقديم الخدمات الصحية، ويشكل اعتداءً على حرمة المؤسسات الصحية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار ما وصفته بسياسة ممنهجة يتعرض لها القطاع الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت أن طواقمها ستواصل أداء واجبها الإنساني مهما بلغت التحديات.