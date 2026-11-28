وطن للأنباء: ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,790 شهيدا، و176,336 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبينت مصادر طبية، في تقرير صدر اليوم السبت، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ48 الماضية، 18 شهيدا (بينهم 3 جرى انتشال جثامنيهم)، 38 مصابا.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1,720، والإصابات إلى 6,201، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 854، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.