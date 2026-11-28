- نتنياهو قد يعلن موافقته على التناوب خلال عطلة نهاية الأسبوع

-خلافات حول قضايا جوهرية.. وآيزنكوت يتهم الليكود بالمماطلة وكسب الوقت

-اتفاقات ائتلافية مع ليبرمان وغولان وسط مساعٍ لاستكمال تشكيل الحكومة

-التجنيد الإلزامي وإعفاء الحريديم يعقدان مفاوضات تشكيل الائتلاف

-مهلة تشكيل الحكومة تنتهي في 6 ديسمبر وسط ترقب لحسم الخيارات السياسية

وطن للأنباء: قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو يدرس الإعلان عن استعداده ليكون الثاني في تولي منصب رئيس الوزراء في حكومة وحدة وطنية مع زعيم كتلة التغيير غادي آيزنكوت.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر أنه من المتوقع أن يقول نتنياهو إن القرار جاء "من أجل أمن إسرائيل"، وأضاف أحد المصادر أن الإعلان قد يتم حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصدر أن نتنياهو يستعد للإعلان عن قبوله أن يكون الثاني بعد آيزنكوت في التناوب على رئاسة حكومة وحدة وطنية، وهي المعلومات نفسها التي نقلتها صحيفة معاريف عن مصادر من أن نتنياهو يدرس الإعلان في بداية الأسبوع عن موافقته على أن يكون الثاني في التناوب على منصب رئيس الوزراء مع آيزنكوت.

لا تقدم في المفاوضات

من جانبه، أعلن آيزنكوت، أمس الجمعة، أن المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو لم تحقق أي تقدم.

وقال آيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن حزب الليكود رفض التنازل بشأن قضايا جوهرية، بينها مطالبته باستبعاد المتشددين من الحكومة.

وكان مفاوضون من كلا الحزبين قد عقدوا خمسة اجتماعات خلال الأسبوعين الماضيين، واتهم آيزنكوت ممثلي الليكود بالمماطلة وكسب الوقت لحين انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ بهدف الدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.

ورغم ذلك، شدد آيزنكوت على إحراز تقدم في مسارات أخرى؛ إذ جرى توقيع اتفاقات ائتلافية مع حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتشدد، وحزب "الديمقراطيين" اليساري الليبرالي، مضيفا أنه يعمل أيضا مع حزب معارض ثالث للتوصل إلى اتفاق.

كما تلوح في الأفق إمكانية أن تشكّل أحزاب المعارضة، بقيادة آيزنكوت، حكومة بمشاركة الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم)، التي كانت تنتمي حتى وقت قريب إلى المعسكر السياسي لنتنياهو.

بيد أن هذه الأحزاب تشترط الحصول على إعفاءات واسعة النطاق من الخدمة العسكرية لليهود المتدينين، في حين يتمسك آيزنكوت، بصفته رئيسا سابقا لهيئة الأركان، بفرض التجنيد الإلزامي على جميع المواطنين.

كما طرح آيزنكوت إمكانية تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية في الكنيست.

مساعي نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

وقد دعا نتنياهو مرارا وتكرارا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أن فقدت كتلته أغلبيتها البرلمانية لصالح الكتلة التي يقودها آيزنكوت عقب انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واجتمعت، يوم الأربعاء الماضي فرق التفاوض التي تمثل حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت وحزب الليكود بزعامة نتنياهو لمواصلة المحادثات حول حكومة وحدة محتملة بين الكتلتين.

وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن كتلة آيزنكوت تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على جميع اتفاقيات الائتلاف وتوقيعها وتقديمها إلى الكنيست بحلول يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول، أو يوم الأربعاء على أقصى تقدير.

ويتضمن الجدول الزمني، الذي يمنح الأطراف أقل من أسبوع لإكمال المفاوضات، اتفاقا ائتلافيا مع حزب اليهودية التوراتية، مع استمرار المناقشات جنبا إلى جنب مع المفاوضات بين الأحزاب الأخرى في الكتلة.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في محادثات تشكيل الائتلاف، يخشى المسؤولون داخل كتلة التغيير أن يستغل نتنياهو الأيام المتبقية لمنع تشكيل الحكومة المحتملة.

أيام حاسمة لتشكيل الحكومة

وتنتهي المهلة الأولية الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل حكومة في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولكن ما زال بإمكانه الطلب من الرئيس إسحاق هرتسوغ تمديدها 14 يوما غير قابلة للتمديد.

وتبدو الأيام القليلة المقبلة حاسمة باتجاه حسم آيزنكوت موقفه بشأن ما إذا كان سيتجه إلى حكومة يكون أساسها أحزاب كتلة التغيير، أم حكومة وحدة وطنية موسعة.

وأحزاب كتلة التغيير هي إضافة إلى حزب "يشار"، كل من "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، و"الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان، و"معا" برئاسة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كلف هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات 67 نائبا، مقابل 46 لنتنياهو، بينما امتنع 7 نواب عن التوصية بأي مرشح.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية