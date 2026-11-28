وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله، واقتحمت عددا من المناطق في مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سائق مركبة عمومية من بلدة قراوة بني زيد، أثناء مروره عبر حاجز عسكري عند مدخل القرية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال حي البالوع في مدينة البيرة، وحي أم الشرايط ومخيم الأمعري في مدينة رام الله.