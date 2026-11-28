وطن للأنباء: تتابع وزارة التربية والتعليم العالي تداعيات قرار سلطات الاحتلال إغلاق مدرسة الشابات الثانوية الشاملة في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، عقب اقتحامها وتفتيش مرافقها وغرفها الصفية قبل يومين، وتسليم إدارتها قرارا يقضي بإغلاقها بعد 30 يوما.

وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، أن قرار الإغلاق يستهدف مؤسسة تعليمية عريقة تأسست منذ العام 1978 وتتبع للأوقاف الأردنية الإسلامية، وتوفر التعليم لنحو 620 طالبة من الصف الأول حتى الثاني عشر، فيما تعمل عبر كادر إداري وتعليمي مؤلف من 50 معلمة، ما يجعل تداعيات القرار متصلة بمستقبل مئات الطالبات والعاملات في القطاع التعليمي، علاوة على المس بالحق في التعليم.

ونوهت إلى أن هذا القرار جاء في أعقاب سلسلة إجراءات تعرضت لها المدرسة خلال العام الجاري، شملت اقتحامها مرتين، ومصادرة كتب مدرسية بحجة تدريس المنهاج الوطني الفلسطيني، حيث سبق وتم تهديد إدارة المدرسة بإغلاقها أكثر من مرة، إلى جانب استدعاء مديرتها والتحقيق معها مرتين.

وفي ضوء القرار المجحف وغير العادل، فإن الوزارة باشرت وفور صدور القرار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأولياء الأمور الذين ظلت مواقفهم على الدوام محط اعتزاز وتقدير متابعة المستجدات ودراسة البدائل والإجراءات الممكنة؛ لضمان استمرارية العملية التعليمية التعلمية، والحفاظ على حق الطالبات في التعليم، وعدم تأثر مسيرتهن الدراسية.

وأكدت "التربية" أن قرار إغلاق المدرسة يُشكل استهدافاً خطيراً للمؤسسات التعليمية المقدسية، ومحاولة للمساس بالحق في التعليم والهوية الوطنية الجمعية، كما أن تداعياته تتجاوز المدرسة؛ لتطال مئات الطالبات والعاملات في القطاع التعليمي، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات المجحفة تتطلب تدخلا دوليا عاجلا وفاعلا؛ لضمان عدم تنفيذ القرار وتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية الفلسطينية، وصون حق الطلبة في تلقي تعليمهم وفق المنهاج الفلسطيني.

ودعت منظمات وهيئات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها منظمة "اليونسكو"، والمؤسسات الدولية والحقوقية والدبلوماسية، إلى اتخاذ خطوات عملية ومسؤولة تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على ضمان احترام الحق في التعليم وحماية المدارس الفلسطينية في القدس؛ باعتبار ذلك التزاما قانونيا، وإنسانيا دوليا.

وأشارت إلى أن هذا الاستهداف يندرج في سياق مسلسل احتلالي متواصل، إذ تتعرض المدارس والكوادر التربوية والأكاديمية والطلبة إلى عمليات اغتيال، واعتقال، وعرقلة وصول للمدارس، في المحافظات كافة.