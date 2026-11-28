وطن للأنباء: طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، عقب قصف قواته إحدى عياداتها في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد اثنين من موظفيها، في هجوم وصفته بالاستهداف المباشر.

​وأعربت المنظمة، في بيان صدر اليوم السبت، عن بالغ حزنها وغضبها إزاء مقتل الموظفين، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية لضحاياها من العاملين في قطاع غزة ارتفعت بذلك إلى 17 موظفا.

​وشددت على أن منشآتها الطبية في القطاع تحمل شعارات المنظمة بشكل واضح، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أُبلغ مسبقاً بمواقعها وإحداثياتها وكان على علم تام بوجودها.

​وكانت مصادر طبية قد أفادت باستشهاد حارسي الأمن، العاملين ضمن بعثة أطباء بلا حدود - بلجيكا، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفهما داخل مقر المنظمة الواقع قرب مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت أنها ستوقف نشاط منظمة "أطباء بلا حدود" في قطاع غزة اعتباراً من نهاية شباط/فبراير 2026، بذريعة عدم تقديمها قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين، ضمن قرار شمل 37 منظمة إنسانية دولية، على أن يبدأ تنفيذ الحظر بحق هذه المنظمات مطلع آذار/مارس 2026.

وشهد قطاع غزة تصاعدا غير مسبوق لاستهداف العاملين في المؤسسات الدولية والإنسانية منذ بدء الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023، حيث أصبح القطاع من أخطر أماكن عمل الكوادر الإنسانية والأممية والمنظمات الدولية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة (الأونروا).