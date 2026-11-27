وطن للأنباء: أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، انفجار ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، فيما اضطرت ناقلة أخرى إلى العودة، بعد محاولتهما المرور عبر مسار غير مصرح به.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بيان لبحرية الحرس الثوري، أن ناقلتي نفط حاولتا، صباح الجمعة، المرور سراً عبر مسار غير مصرح به شمال جزيرة قوام في مضيق هرمز.

وأضاف البيان أن إحدى الناقلتين انفجرت إثر اصطدامها بلغم بحري، فيما أُجبرت الناقلة الثانية على العودة.

وشهد المضيق خلال الأيام الماضية حوادث متكررة لناقلات نفط وسفن تجارية، أعلنت إيران أن بعضها تعرض لانفجارات وحرائق إثر اصطدامه بألغام بحرية، لافتة إلى استخدام السفن مسارات غير مصرح بها وعدم الالتزام بالتعليمات البحرية الإيرانية.