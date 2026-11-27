وطن للأنباء: قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فعالية رافضة للاستيطان في بلدة إذنا غرب الخليل، واحتجزت عشرات المزارعين ونشطاء السلام الأجانب، ومنعتهم من العمل في أراضيهم ببلدة حلحول شمال المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن أصحاب الأراضي وعددا من المواطنين والمتضامنين في بلدة إذنا، أدوا صلاة الجمعة على أراضي منطقة "الجلاطية" المهددة بالاستيلاء عليها، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة وتقمع المشاركين بإطلاق قنابل الغاز السام والصوت.

وتأتي الفعالية رفضا لسياسات الاحتلال والمستوطنين، الذين أقاموا مستوطنة على أراضي المواطنين في المنطقة، وتأكيدا على مواصلة الفعاليات الشعبية لمواجهة اعتداءات المستوطنين المتواصلة، وتعزيز صمود المواطنين والمزارعين، والتصدي للتوسع الاستيطاني.

وفي بلدة حلحول، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة واد الشنار القريبة من مستوطنة "كرمي تسور"، المقامة على أراضي بلدتي حلحول وبيت أمر، واحتجزت عشرات المزارعين ونشطاء السلام الأجانب، ومنعتهم من العمل في أراضيهم المهددة بالاستيلاء.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال هددوا المزارعين والنشطاء بالضرب والاعتقال، بحجة وجودهم في "منطقة عسكرية مغلقة" يُمنع الوصول إليها.