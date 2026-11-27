وطن للأنباء: قدّر رئيس غرفة التجارة والصناعة في الخليل، عبده إدريس، الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العملية العسكرية الإسرائيلية في المدينة بنحو 4.7 ملايين دولار يوميا، أي ما يقارب 47.4 مليون دولار خلال عشرة أيام، وفق تقديرات أولية للنشاط الاقتصادي المتعطل والأضرار وليست حصيلة محاسبية نهائية

وبحسب بيانات أولية للغرفة، أُغلقت 327 منشأة ومحلا تجاريا بصورة كاملة، فيما تعطل عمل نحو 1,350 شخصا. في حين تحدث رئيس بلدية الخليل، يوسف الجعبري، عن توقف أعمال نحو 4 آلاف منشأة أو تأثرها بشدة جراء العملية وهو نطاق أوسع من الإغلاق المباشر.

كما قدّرت مصادر محلية أضرار البنية التحتية بأكثر من 1.9 مليون دولار، فيما تجاوزت خسائر قطاعي الصحة والبيئة 158 ألف دولار.

من جهته، قال نائب رئيس غرفة التجارة في الخليل، عدنان النتشة، إن نحو 400 منشأة صناعية وتجارية أُغلقت خلال عدوان الاحتلال، بعد إغلاق مداخل المدينة جميعها.

وأوضح النتشة أن الخليل تستحوذ، وفق تقديراته، على 42% من السوق التجارية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن تعذر إدخال المواد الخام وإخراج المنتجات ووصول العمال من خارج المدينة أدى إلى تكبد المنشآت خسائر يومية تراوحت بين 4.7 و6.3 ملايين دولار.

واعتبر أن الحواجز الإسرائيلية تحولت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى ما وصفه بـ"حرب اقتصادية" تستهدف الخليل والضفة الغربية.

وأشار إلى أن الخسائر لا تقتصر على توقف النشاط التجاري، بل تشمل تلف البضائع وتضرر المنشآت وفقدان العقود، فضلا عن تعطل سلاسل التوريد والإنتاج، مؤكدا أن المبيعات المؤجلة لا تعني بالضرورة خسائر نهائية، بخلاف الأضرار التي يصعب تعويضها.

وامتدت تداعيات الإغلاق إلى القطاعات الإنتاجية والتجارية، ولا سيما صناعة الألبان والمواد الغذائية، مع تعذر وصول العمال والمواد الخام ونقل المنتجات إلى الأسواق. كما تكدست بضائع في المستودعات، وتأخرت عمليات التوريد والتسليم، فيما طالت الخسائر المزارعين والموردين وشركات النقل والتوزيع، في ظل ارتباط اقتصاد الخليل بالأسواق الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عدوان واسع على مدينة الخليل، تخلله إغلاق جميع مداخل المدينة وفرض قيود مشددة على حركة المواطنين، لا سيما في أحياء الجلدة وعين دير بحة. كما هدمت عمارة سكنية وعددا من المنشآت والمحال التجارية في منطقة فرش الهوى غرب المدينة، واستهدفت منشآت صناعية وتجارية، وألحقت أضرارا بمعدات وأراضٍ، ما أدى إلى تعطيل الحركة التجارية والإنتاجية في المدينة.

واستمر العدوان عشرة أيام، قبل انسحاب قوات الاحتلال في 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

المصدر: "المجلة"