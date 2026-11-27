وطن للأنباء: حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج ‌الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، من أن الجوع مرشح للتفاقم بصورة كبيرة في 16 بؤرة ساخنة ‌حول العالم خلال الأشهر الستة المقبلة، مع تهديد المجاعة لأجزاء من أفريقيا.

وأضافت الجهتان، أن السودان وجنوب السودان والصومال وشمال نيجيريا واليمن، تواجه أخطر مستويات التهديد، بفعل الصراعات والنزوح والصعوبات الاقتصادية ‌والأحوال الجوية القاسية.

وقال المسؤول في ‌مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود بـ"الفاو" كونور إليوت، إن المساعدات المقدمة للدول الخمس التي تواجه أخطر تهديدات الجوع تراجعت بمقدار الثلثين بين عامي 2022 و2025.

وأضاف المسؤول الأممي، أن هذه تغييرات تعد هائلة في مستوى الدعم الدولي، محذرا من أن خفض التمويل يقوض أيضا جمع البيانات اللازمة لتقييم حجم الأزمة.

وكان عدد بؤر الجوع ارتفع من 13 إلى 16 في التقرير السابق الصادر في يونيو، بعد إضافة تشاد وأوغندا وأجزاء من جنوب القارة الأفريقية وأميركا الوسطى إلى القائمة، بينما أزيل لبنان منها.

وفي أحدث تقرير مشترك، والذي يغطي الفترة من ديسمبر 2026 إلى مايو 2027، حذرت الوكالتان من أن تراجع تمويل المساعدات الإنسانية يقوض الجهود الرامية إلى تجنب وقوع كارثة.

وأضاف التقرير، أن النزاعات المسلحة وأعمال العنف تدفع انتشار الجوع في 12 من أصل 16 بؤرة ساخنة، في حين تؤدي الزيادات الكبيرة في تكاليف الغذاء والطاقة والنقل إلى مزيد من تآكل قدرة السكان على الحصول على ​احتياجاتهم الغذائية ​بأنفسهم.

وأوضح ⁠أن نمط الطقس المرتبط بظاهرة /النينيو/ الآخذ في التشكل قد يزيد الأزمة سوءا، إذ قد يتسبب في موجات جفاف ودرجات حرارة شديدة الارتفاع في جنوب القارة الأفريقية ‌وأجزاء من أمريكا الوسطى، ‌فضلا ‌عن فيضانات قد ​تكون مدمرة في أجزاء من شرق أفريقيا.