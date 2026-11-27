وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإيراني أن ناقلتي نفط حاولتا، اليوم الجمعة، العبور سراً عبر مسار غير مصرح به شمال جزيرة غنم في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن إحداهما انفجرت إثر اصطدامها بلغم بحري، فيما اضطرت الناقلة الأخرى إلى العودة.

وقالت العلاقات العامة إن عدد ناقلات النفط التي تحاول العبور عبر المسار غير المصرح به في المضيق شهد انخفاضاً حاداً خلال الأيام الماضية.

وعزت ذلك إلى ما وصفته باقتدار وسيادة القوة البحرية التابعة لحرس الثورة على شرق مضيق هرمز وغربه.

وكان حرس الثورة الإيراني أعلن، صباح اليوم، أن نيران قواته أجبرت مقاتلة أميركية من طراز F-16 على تغيير مسارها والابتعاد عن المجال الجوي الإيراني، بعد اقترابها من المنطقة الواقعة جنوب شرق جزيرة هنغام، أثناء تنفيذها مهمة مرافقة وتوفير غطاء جوي للسفن المخالفة في مضيق هرمز.