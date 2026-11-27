وطن للأنباء: كشفت ورقة سياسات بعنوان "حول العزل الممتد والضغط للتهجير"، أعدتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استنادا إلى وقائع موثقة حتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن تصاعد سياسة المستوطنين القائمة على عزل المنازل والتجمعات الفلسطينية، من خلال السيطرة على الطرق والاستيلاء على مصادر المياه والكهرباء والمراعي، بما يقوض مقومات صمود السكان ويفرض ظروفا تدفعهم إلى الرحيل، وتعرقل عودتهم بعد التهجير.

وأوضحت الورقة أن هذه السياسة تجاوزت الاعتداءات المتفرقة إلى فرض حصار طويل الأمد على المنازل والتجمعات الفلسطينية، مستشهدة بعائلة الطوباسي في جالود، التي اضطرت إلى مغادرة منزليها بعد حصار استمر 95 يوما، وفق إفادتها، قبل أن تُحبط محاولة عودتها جراء هجوم وإحراق، رغم وجود مرافقة عسكرية.

وأضافت الورقة أن العزل طال ثلاثة منازل في بلدة قصرة، تؤوي نحو 13 شخصا، لأكثر من 35 يوما، فيما دخل حصار منزل المواطن يوسف شناران في وادي الرخيم يومه الخمسين.

وعلى مستوى التجمعات السكانية، وثقت الورقة نزوح 24 أسرة، تضم نحو 94 شخصا، من تجمع الرأس الأحمر، وتهجير تجمع رأس عين العوجا بالكامل، الذي كان يضم نحو 600 شخص، إلى جانب تسييج تجمعي المهتوش والتبنة شرق القدس، وتقييد حركة السكان ومنعهم من الوصول إلى المراعي والتنقل بين التجمعين.

وأشارت الورقة إلى أن استمرار هذه الممارسات يرتبط بسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي توفر التمويل والتجهيز والتسليح والغطاء السياسي والحماية العسكرية للمستوطنين، في ظل غياب المساءلة، الأمر الذي يخفض كلفة الاعتداءات ويسمح باستمرارها.

ودعت الورقة إلى استجابة عاجلة خلال 72 ساعة لحماية التجمعات الفلسطينية، بما يضمن فتح الطرق وتأمين إمكانية الوصول واستمرار الخدمات الأساسية، وربط دعم صمود السكان وضمان حقهم في العودة بمساءلة المنفذين والجهات الحكومية التي تمول هذه الاعتداءات وتوفر الحماية لها، وتعرقل تنفيذ تدابير الحماية.

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