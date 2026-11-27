وطن للأنباء: أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن الجيش الأميركي سرق ناقلتي نفط إيرانيتين، لكن قوات المغاوير التابعة للقوات البحرية صعدت إلى السفن بينما كان طاقماهما نائمين واستعادتهما.

ونقلت وكالة "فارس" عن مصدر إيراني قوله إن "العدو سخّر جميع إمكاناته ليتمكن من تمرير سفينة واحدة عبر مضيق هرمز لكن لم يتحقق له ذلك".

وشدد على أن الأوامر تقضي بأن يظل المضيق مغلقاً.

وأضاف: "طوّرنا المنظومات القتالية، ونرصد جميع تحركات العدو، ونتصدى لكل تحرك يصدر عنه".

وتابع: "سنرد على أميركا على خلفية قتل الآباء والإخوة والأطفال، وسنأخذ بثأرهم حتماً"، مؤكداً أن "العدو اليوم في حالة من العجز والحيرة ولا يعرف من أين أو كيف أو بأي وسيلة سيتعرض للاستهداف".

وكان حرس الثورة في إيران أعلن اليوم قبل بعض الوقت أن نيران قواته أجبرت مقاتلة أميركية من نوع "إف 16" على التراجع والانسحاب من أجواء جزيرة هنجام الإيرانية جنوب البلاد.