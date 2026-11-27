وطن للأنباء: نجا عز الدين الحية، النجل الأخير لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، وعائلته وعائلة شقيقه الشهيد عزام، فجر يوم الجمعة، من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة زوجة عز الدين بجروح خطرة، فيما أُصيبت زوجة شقيقه الشهيد عزام وعدد من أبنائه بجروح متفاوتة جرى نقلهم على إثرها لتلقي العلاج.

وجاء هذا الاستهداف بعد ساعات قليلة من تهديدات أطلقها وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس باغتيال خليل الحية، في تصعيد يستهدف قيادات الحركة وعائلاتهم.

ويُعد عز الدين النجل الأخير الباقي على قيد الحياة لخليل الحية، بعد أن قدّم الأخير معظم أبنائه شهداء؛ إذ استشهد نجله حمزة في غارة إسرائيلية استهدفته شرقي مدينة غزة عام 2008، كما استشهد نجله أسامة وزوجته وأطفاله الثلاثة في قصف استهدف منزل العائلة بحي الشجاعية خلال عدوان عام 2014، في حين ارتقى نجله همام في غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة القطرية الدوحة في سبتمبر/أيلول 2025.