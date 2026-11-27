وطن للأنباء: شهدت عدة مناطق في محافظة الخليل، اليوم الجمعة، اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات للمستوطنين، تخللها إغلاق طرق واستهداف مواطنين بقنابل الغاز واحتجاز عدد منهم، إلى جانب اعتداءات على ممتلكات المواطنين وأراضيهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بني نعيم شرق الخليل، وبيت عوا غرب مدينة دورا، إضافة إلى خربة حمصة جنوب المحافظة، وأغلقت بوابة الخربة والطرق المؤدية إليها.

كما أغلقت قوات الاحتلال طرقاً باتجاه دورا، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، بالتزامن مع دعوات لأداء صلاة الجمعة عند مدخل الخربة رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز باتجاه المواطنين الذين تجمعوا لأداء الصلاة عند مدخل خربة حمصة، فيما احتجزت عدداً من النشطاء والأهالي في منطقة رأس القاضي ببلدة حلحول شمال الخليل، ومواطنين آخرين أثناء وجودهم في أراضيهم بالبلدة.

كما أشارت إلى إصابة مصور قناة الجزيرة لؤي سعيد بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال باتجاهه أثناء تغطيته الأحداث في منطقة حمصة غرب دورا جنوب الخليل.

وفي السياق، هاجم مستوطن مركبة واعترض طريقها في خربة غوين ببلدة السموع جنوب الخليل، فيما ترك مستوطن أغنامه ترعى بين أشجار المواطنين في منطقة حوارة بمدينة يطا، ما أدى إلى إتلافها، وذلك أثناء أدائه طقوساً تلمودية في المكان.