وطن للأنباء: أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم التضييقات والتشديدات التي فرضتها قوات الاحتلال على الوافدين إلى مدينة القدس.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فرضت قيوداً وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى عبر الحواجز العسكرية المحيطة في مدينة القدس.

وأشارت، إلى أن القوات منعت العشرات من الشبان من الوصول إلى المسجد الأقصى، بعد توقيفهم عبر الحواجز والسواتر الحديدية المحيطة بمدينة القدس والبلدة القديمة والمسجد.