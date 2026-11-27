وطن للأنباء: أعلن حرس الثورة في إيران، اليوم الجمعة، أنّ مقاتلة أميركية من طراز "أف-16" تراجعت جنوب جزيرة هنجام، بعدما أطلقت منظومة الدفاع الجوي الحديثة، التابعة لقوته الجو-فضائية، نيراناً تحذيرية باتجاهها.

وأكد حرس الثورة أنّ المقاتلة نفّذت مناورة حادّة قبل أن تضطرّ إلى تغيير مسارها والابتعاد عن المجال الجوي الإيراني.

كذلك، توجّه حرس الثورة لقادة الجيش الأميركي مؤكداً أنّ المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية "خطّ أحمر"، وأنّ تكرار الاعتداء أو استمرار انتهاك المجال الجوي من جانب المقاتلات الأميركية، "سيُواجَه بردّ حاسم من منظومات الدفاع الجوي".

وأضاف الحرس أنّ الردّ قد يفضي إلى مصير مماثل لمصير مقاتلة الـ "أف-15" ومسيّرات أميركية عند استهدافها سابقاً.

تحذير من الالتفاف على لوائح الملاحة في هرمز

كذلك، حذّر حرس الثورة من أنّ أيّ محاولة للالتفاف على لوائح مراقبة وإدارة حركة الملاحة البحرية وإدارتها في مضيق هرمز "أمر غير مقبول"، مشيراً إلى أنّ استمرار هذه التصرّفات قد يتسبّب بخسائر أكبر للمخالفين وللقوات العسكرية التي تدعمهم.

وتأتي هذه التطورات في ظلّ استمرار إيران في استهداف السفن وناقلات النفط المخالفة لشروط العبور في مضيق هرمز. وكان حرس الثورة قد حذّر مالكي السفن وشركات الملاحة من عبور المضيق من دون التنسيق معه، فيما تؤكد بحرية الجيش الإيراني ضرورة تنسيق مالكي الناقلات مع القوات المسلحة الإيرانية لضمان المرور الآمن.

وتستمر إيران في إغلاق مضيق هرمز رداً على الاعتداءات والتدخلات الأميركية في المنطقة.