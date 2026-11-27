وطن للأنباء: نصبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجزاً جنوب المسجد الأقصى المبارك، وآخر شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا في حي واد الربابة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وحررت مخالفات بحق عدد من المركبات.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً عند جسر دير دبوان، شرق مدينة رام الله، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، من خلال نصب الحواجز العسكرية والطيارة، وإغلاق الطرق وتقييد حركة تنقل المواطنين، إلى جانب عمليات التفتيش والتدقيق في هوياتهم ومركباتهم.

وتتسبب هذه الإجراءات في عرقلة حركة المواطنين، وإطالة أوقات تنقلهم، وتزيد من معاناتهم اليومية، كما تحد من وصولهم إلى أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية والصحية.