وطن للأنباء: شاركت النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية الفلسطينية في أعمال المؤتمر العام الخامس عشر لنقابة الخدمات التركية (HİZMET-İŞ)، الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة، بمشاركة قيادات ووفود نقابية من 32 دولة.

ومثل النقابة في المؤتمر رئيسها عثمان غوانمة، ومسؤولة العلاقات الخارجية رنين سعسع، بدعوة من رئيس الاتحاد النقابي التركي (HAK-İŞ) ورئيس نقابة الخدمات التركية محمود أرسلان.

وقالت النقابة إن مشاركتها تأتي في إطار تعزيز حضورها على الساحة النقابية الدولية، وتوسيع علاقاتها مع النقابات الممثلة للعاملين في الهيئات المحلية حول العالم، وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم حقوق العاملين ومصالحهم، بدعم من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وأمينه العام شاهر سعد.

وأشارت إلى أن المؤتمر شهد حضورا فلسطينيا لافتا، وسط تضامن من الوفود النقابية المشاركة مع فلسطين وشعبها وعمالها، وحفاوة من النقابة التركية المستضيفة.

واعتبرت النقابة أن المشاركة تشكل محطة لتعزيز مكانتها الدولية وإيصال صوت العاملين في الهيئات المحلية الفلسطينية إلى المحافل النقابية العالمية.