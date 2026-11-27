وطن للأنباء: حققت شركة جوال إنجازاً عالمياً جديداً بفوزها بلقب أفضل مساهمة مجتمعية في قطاع الاتصالات العالمي (Social Contribution) ضمن حفل World Communication Awards 2026 الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن وبمشاركة نخبة من كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا حول العالم، بتنظيم من Total Telecom، وهي مؤسسة إعلامية مرموقة متخصصة في قطاع الاتصالات، تأسست عام 1997 وأطلقت هذه الجوائز منذ أكثر من عقدين.

وجاء هذا التتويج تقديراً لدور جوال الريادي في تمكين الشباب الفلسطيني عبر برامج تطوّر مهاراتهم وتفتح أمامهم آفاقاً مهنية، إلى جانب إسهامها في جهود الاستجابة الإنسانية وحرصها على إبقاء الفلسطينيين على اتصال حتى في أحلك الظروف.

وبحسب Total Telecom، أشادت لجنة التحكيم التي ضمت 79 خبيراً في القطاع، بالتزام جوال طويل الأمد بتمكين الشباب، وبقدرتها الاستثنائية على مواصلة العمل الإنساني خلال الأزمات. فقد حافظت الشركة على استمرارية خدمات الاتصالات رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، وأسهمت بالشراكة مع "مطابخ غزة العزة" في توفير الوجبات للأسر الأكثر احتياجاً. وفي الوقت نفسه، ساعدت برامجها التدريبية الشباب الفلسطيني على اكتساب مهارات رقمية وفتحت أمامهم آفاقاً مهنية.

وترسخ جوال من خلال هذا الإنجاز مجدداً أنها تضع الإنسان الفلسطيني في صلب رسالتها، من خلال نموذج يجمع بين الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأثر المجتمعي المستدام، ويتجلّى في قدرتها على الابتكار ودعم جهود الاستجابة الإنسانية ومواصلة تطوير خدماتها حتى في أحلك الظروف