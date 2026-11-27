وطن للأنباء: بمناسبة اليوم العالمي للطفل، افتتح متحف طفولة الحرب في سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك، معرضاً بعنوان "هل تسمعوننا؟"، المخصص لتجارب الأطفال الفلسطينيين خلال الحرب.حيث يستكشف المعرض معنى أن ينشأ الطفل في أسرة تتوارث أجيالها تجارب الحرب والفقد والتهجير.

ويعرض المعرض مقتنيات شخصية وقصصًا لأطفال فلسطينيين نشأوا في غزة والضفة الغربية، ونجوا من الحصار والإبادة، أو أُجبروا على الفرار من منازلهم. وتقدّم شهاداتهم، التي جرى توثيقها بين عامي 2021 و2025، لمحة عن الحياة اليومية والصداقات واللعب والعائلة والأحلام والطموحات، فضلًا عن الخسائر والتغيّرات التي شكّلت طفولتهم. كما يعرض المعرض مقتطفًا من فيلم "المكالمة الأخيرة" للمخرج يحيى الشولي.

وقالت أمينة كرفاواتس، مديرة متحف طفولة الحرب في البوسنة والهرسك: "في وقتٍ تُنتهك فيه حقوق الأطفال في أنحاء العالم كل يوم، يتيح معرض "هل تسمعوننا؟" فرصة للاستماع مباشرةً إلى الأطفال الفلسطينيين وهم يروون تجاربهم. إن قصصهم تذكّرنا بأن لكل طفل الحق في الحياة والأمان والمأوى والتعليم واللعب. وحماية هذه الحقوق الأساسية أمر جوهري لضمان أن يكبر الأطفال ويحلموا ويتعلموا وينمّوا قدراتهم بحرية".

وبالتوازي مع المعرض، قام المتحف بالشراكة مع المنظمة الإنسانية البوسنية "Pomozi.ba" لتمكين الزوار من تقديم دعم مباشر للشعب الفلسطيني. وطوال فترة المعرض، يمكن للزوار المساهمة في الحملة الإنسانية "مساعدات لفلسطين"، التي تجمع التبرعات لشراء وتوزيع الغذاء ومياه الشرب والوجبات الساخنة في غزة، وحقائب النظافة الشخصية، وغيرها من المستلزمات الأساسية.

وسيستمر المعرض بفتح أبوابه للزوار يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً، حتى 6 ديسمبر/كانون الأول 2026، في متحف طفولة الحرب في سراييفو.

يتخذ متحف طفولة الحرب من سراييفو في البوسنة والهرسك مقرًا له، ويُعنى بتوثيق وعرض تجارب الأشخاص الذين تأثرت طفولتهم بالحرب. ومن خلال مجموعاته ومعارضه وأبحاثه وبرامجه التعليمية، يسعى المتحف إلى الإسهام في فهم أفضل لتأثير النزاعات المسلحة في الأطفال، وإلى تعزيز ثقافة السلام.