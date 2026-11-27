منذ السابع من أكتوبر 2023 ، دخل الشرق الأوسط مرحلة من الحروب المتداخلة التي لم يعد ممكناً فهمها باعتبارها مجرد مواجهات عسكرية منفصلة، أو صراعات إقليمية تتعلق بحدود الدول ومصالحها الأمنية. فغزة والضفة الغربية ولبنان واليمن والعراق وإيران وحتى سوريا التي خرجت من المحور بسقوط نظام الاسد تم اقحامها بالامر، ورغم اختلاف طبيعة المواجهات وأطرافها، تبدو وكأنها تتحرك داخل فضاء جيوسياسي واحد، تتقاطع فيه المصالح مع حسابات القوى الكبرى، وتتداخل فيه الجغرافيا العسكرية مع الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وإعادة تشكيل موازين القوة الدولية عبر اعادة صياغة المنطقة.

ومع كل إعلان لوقف إطلاق النار، أو اتفاق هدنة، أو مبادرة سياسية هنا او هناك، يعود السؤال الغريب عن الحرب القادمة رغم عديد الحروب: أين ستندلع؟ ومتى؟ ومن سيكون طرفاً فيها؟ لكن ربما أصبح هذا السؤال أقل أهمية من سؤال آخر يتعلق بطبيعة العالم الذي ستاتي به هذه الحروب، وبالتحولات التي تحدث خلف خطوط المواجهة، وبالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية التي قد تجد في نتائجها فرصاً لإعادة تنظيم علاقات القوة والنفوذ.

الحرب لا تنتهي بالضرورة عندما تتوقف المدافع، ولا عند انتهاء العمليات العسكرية فلا يعني ذلك ابدا انتهاء الصراع على الأرض والموارد والقرار السياسي. فعادة ما تنتقل الحرب من المجال العسكري إلى المجال الاقتصادي، ومن تدمير المنشآت إلى التحكم في شروط إعادة بنائها، ومن الحصار الجغرافي إلى الحصار المالي والتكنولوجي، ومن السيطرة على الموارد إلى السيطرة على البنية التحتية التي تسمح باستخدام تلك الموارد والسطو على انتاجها.

قد تتوقف القنابل ويتوقف القتل، بينما يستمر الحصار من خلال الديون والعقوبات والقيود التجارية والاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية وشروط التمويل وإعادة الإعمار، وقد تنتهي المواجهة العسكرية، بينما تبدأ معركة أكثر هدوءاً حول ملكية الأرض التي دمرت، وطبيعة الاقتصاد الذي سيقام عليها، والشركات التي ستتولى إعادة بنائه، والأنظمة التكنولوجية التي ستدير مؤسساته ومصدر تلك الانظمة ومن يملك تشغيلها وصيانتها وقطع الغيار.

بهذا المعنى، فقد لا تكون الحرب مجرد وسيلة لإخضاع الخصم، بل قد تصبح إحدى اللحظات التي يعاد فيها تشكيل شروط وجوده الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بحيث لا يمكنه الانفكاك من حالة التبعية القائمة على الحاجة المبررة.

وهنا ينبغي أن نغادر السؤال التقليدي: من انتصر في الحرب؟ إلى سؤال أكثر وضوحا: من يملك القدرة على تحديد شكل النظام الذي سينشأ بعد الحرب؟ ومن يستطيع تحويل دمار الآخرين إلى فرصة جديدة لمراكمة الثروة وتوسيع النفوذ؟

العملية الاقتصادية ليست عملية محايدة لإنتاج السلع وتبادلها ميكانيكيا ، بعيدا عن علاقات القوة التي تنظم المجتمع، فالإنتاج والتوزيع والتراكم ليست مجرد عمليات ميكانيكية، بل تعبير عن بنية اجتماعية تبين من يمتلك وسائل الإنتاج، ومن يبيع قوة عمله، ومن يستحوذ على فائض القيمة، ومن يمتلك القدرة على توجيه الاستثمار وتحديد أولويات الإنتاج.

لقد كشف ماركس أن رأس المال لا يعمل فقط من أجل تلبية الحاجات الإنسانية، بل يتضمن في تركيبته نزوعاً دائماً إلى التوسع وإعادة إنتاج ذاته، فالمال يتحول إلى استثمار، والاستثمار إلى إنتاج، والإنتاج إلى قيمة إضافية، ثم تعود هذه القيمة لتتحول من جديد الى رأسمال يبحث عن فرص أخرى للتوسع، إنها حركة لا تكتفي بما تحقق، بل تسعى باستمرار إلى تجاوز حدودها القائمة.

الرأسمالية تفتح باستمرار آفاق التنافس والاحتكار والتفاوت، وتواجه أزمات تتعلق بالأسواق والربحية والاستثمار وتوزيع الثروة، وعندما تتغير شروط التراكم، تصبح الحاجة إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار وإعادة تنظيم الأسواق والموارد أكثر إلحاحاً.

ومن هنا يمكن فهم العلاقة التاريخية بين الرأسمالية والحروب، دون الوقوع في الاختزال الذي يجعل كل حرب نتيجة مباشرة لقرار اتخذته مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال.

الحرب ظاهرة مركبة، تتداخل فيها الأسباب التاريخية والقومية والأمنية والأيديولوجية، كما تتداخل فيها طموحات الدول ومخاوفها وصراعاتها، وقد تندلع بسبب حسابات سياسية أو عسكرية خاطئة، وقد تخرج عن السيطرة وتتجاوز مصالح القوى التي ساهمت في إشعالها، لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن نتائجها الاقتصادية يمكن أن تعيد توزيع الثروة والموارد والأسواق ومواقع النفوذ.

السؤال الذي يطرحه الاقتصاد السياسي ليس فقط لماذا اندلعت الحرب، بل كذلك ما الذي يحدث للاقتصاد العالمي نتيجة اندلاعها؟ ومن يخسر قدراته؟ ومن يسيطر على الأسواق التي تنشأ نتيجة الحرب او على هامشها؟ ومن يمتلك أدوات التمويل والتسليح وإعادة الإعمار؟ ومن يتحمل الكلفة الاجتماعية والإنسانية، ومن يستحوذ على العوائد الاقتصادية في المآلات؟

إن الحرب قد تدمر مصانع ومنشآت وبنى تحتية، لكنها في الوقت ذاته تفتح في أسواقاً واسعة للتسليح والإعمار والطاقة والاتصالات وغيرها، وقد تؤدي إلى إضعاف اقتصاد دولة وإفقار مجتمع، بينما تخلق فرصاً جديدة للشركات التي تمتلك التمويل والتكنولوجيا والقدرة على الدخول إلى الأسواق التي أصبحت عاجزة عن الاعتماد على إنتاجها بذاتها.

لكن ذلك أن الدمار لا يمثل بالضرورة مصلحة مباشرة لكل رأس المال، أو أن الحرب تحقق بالضرورة أرباحاً صافية للنظام الاقتصادي الذي تقع داخله، فالحروب قد تدمر الأسواق وتربك سلاسل الإمداد وتستنزف الموارد وتخلق أزمات مالية وسياسية يصعب احتواؤها، لكنها ايضا يمكن أن تغير شروط التراكم، وأن القوى التي تمتلك المال والتكنولوجيا والقدرة على التمويل تكون غالباً أكثر قدرة على الاستفادة من التحولات التي تتركها وراءها.

الإمبريالية ليست ظاهرة ثابتة في التاريخ، بل تتغير أشكالها وأدواتها مع تطور الرأسمالية وتحول بنية الاقتصاد العالمي.

في مرحلة الاستعمار القديم، كانت السيطرة على الأرض والموارد والسكان والموانئ والطرق التجارية تمثل جوهر التوسع الإمبراطوري، كان احتلال الأرض يعني التحكم في انتاجها، واخضاع السكان يعني التحكم في قوة العمل، والاستيلاء على الموانئ يعني امتلاك القدرة على توجيه التجارة وتحديد مآلات الثروات.

لكن تطور الرأسمالية الصناعية والمالية قادا إلى تغير طبيعة هذه العلاقة، فلم تعد السيطرة على الاقتصادات تتطلب دائماً القوة، فق بات ممكناً التأثير في مساراتها من خلال القروض والاستثمارات والاحتكارات والتجارة والمؤسسات المالية والنظام النقدي الدولي.

كما ان الدول لم تعد بحاجة لأن تفقد استقلالها القانوني حتى تصبح تابعة، فقد تحتفظ بمؤسساتها السياسية وعلمها وحدودها، لكنها تجد نفسها مضطرة إلى الاقتراض من الخارج، واستيراد التكنولوجيا، والاعتماد على الأسواق المالية الدولية، وتوجيه جزء كبير من سياساتها الاقتصادية بما يتناسب مع شروط المؤسسات والدائنين والمستثمرين.

وهنا تصبح التبعية أكثر تعقيداً من الاستعمار التقليدي؛ لأنها لا تقوم بالضرورة على وجود قوة أجنبية فوق الأرض، بل على شبكة من العلاقات الاقتصادية التي تحدد ما تستطيع الدولة إنتاجه، وما تضطر إلى استيراده، وكيف تمول اقتصادها، وأين تذهب عوائد ثرواتها.

فالإمبريالية، في هذا التحليل، لم تعد مجرد توسع جغرافي للاقوياء، بل باتت تعبيراً عن بنية اقتصادية عالمية تتجاوز الحدود الوطنية، وتسمح للمراكز الرأسمالية بتوسيع نفوذها من خلال التحكم في الاستثمار والتمويل والأسواق والموارد.

فالعالم لم يتخلص من الإمبريالية مع غياب الاستعمار المباشر، بل تحولت إلى أشكال أكثر مرونة وتعقيداً، وأصبحت السيطرة على الاقتصاد ممكنة حتى في غياب الاحتلال العسكري المباشر.

إن النظام الرأسمالي العالمي لا يدمج جميع مكونات المجتمع فيه نفس الشرورط، فهناك مراكز تمتلك القدرة على التحكم في قطاعات الإنتاج ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتطوير التكنولوجيا، وتوجيه الاستثمارات، والاستحواذ على الجزء الأكبر من عوائد التراكم، وفي المقابل، توجد أطراف يجري دمجها في الاقتصاد العالمي من خلال تصدير المواد الخام والطاقة والمنتجات الأولية والعمالة، واستيراد المنتجات الصناعية والتكنولوجيا والتمويل.

فالدولة التي تصدر النفط والمعادن والمواد الخام، ثم تستورد الآلات والتكنولوجيا والمنتجات الصناعية، قد تحقق نمواً اقتصادياً، لكنها لا تمتلك بالضرورة القدرة على تغيير موقعها في تقسيم العمل الدولي، وقد ترتفع عائداتها المالية دون أن تتطور قدرتها العلمية والصناعية بصورة متناسبة، وقد تتوسع أسواقها الاستهلاكية دون أن تمتلك قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجاتها.

فالثروة قد تكون موجودة داخل حدود الدولة، لكن شروط تحويلها إلى قيمة اقتصادية ومعرفية قد تظل خاضعة لمراكز خارجية، وهذا ما يجعل التنمية أكثر تعقيداً من مجرد زيادة الناتج القومي أو جذب الاستثمارات أو زيادة الصادرات، فالتنمية الحقيقية تتطلب تغيير موقع المجتمع داخل بنية الإنتاج الكوني، والانتقال من دور التابع من يستهلك التكنولوجيا ويصدر المواد الأولية، إلى من يمتلك المعرفة والقدرة على تطوير الإنتاج والتحكم في جزء متزايد من القيمة المضافة.

إذا كانت التبعية في الماضي مرتبطة بالمواد الخام والصناعة والتمويل، فماذا الذي سيحدث عندما تصبح المعرفة نفسها مجالاً للاحتكار؟ وماذا يحدث عندما لا تكتفي الدول الطرفية باستيراد الآلات، بل تصبح مضطرة أيضاً إلى استيراد البرامج والخوارزميات والأنظمة التي تدير تلك الآلات؟

لقد تغيرت طبيعة الإنتاج العالمي بصورة عميقة خلال العقود الأخيرة، فلم يعد المصنع الحديث مجرد مبنى يحتوي على آلات وخطوط إنتاج، بل أصبح نظاما معقدا من البرمجيات والبيانات وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم والاتصالات والحوسبة.

ولم تعد المنافسة الاقتصادية مرتبطة فقط بمن يمتلك المصانع أو يستطيع إنتاج السلع بأقل تكلفة، بل أصبحت تتعلق أيضاً بمن يمتلك التصميم، والمعرفة الهندسية، والتكنولوجيا التي تتحكم في عمليات الإنتاج، والقدرة على تحديثها وتطويرها.

قد تمتلك جهة ما مصنعاً متقدماً، لكنها لا تمتلك التصميم الأساسي للمنتج، وقد تمتلك خطوط إنتاج حديثة، لكنها تعتمد على برمجيات أجنبية لا تستطيع تطويرها بصورة مستقلة، وقد تمتلك مؤسسات مالية وصناعية واسعة، لكنها تعتمد على بنية سحابية خارجية وقواعد بيانات ومنظومات حوسبة لا تملك سيطرة عليها ، مما يعني أن التبعية لا تقتصر على استيراد المنتج الناجز، بل باتت تمتد إلى استيراد المعرفة التي تسمح بإنتاجه وتشغيله وتطويره.

وهو ما يعني تحول تاريخي هام: من التبعية في امتلاك وسائل الإنتاج إلى التبعية في امتلاك المعرفة الضرورية لجعل وسائل الإنتاج ممكنة وفعالة.

هذا التحول يضع الدول النامية أمام تحدٍ يتجاوز الصناعة التقليدية. فليس كافياً أن تنتقل الدولة من الزراعة إلى الصناعة، إذا كانت الصناعة نفسها تعتمد بالكامل على تكنولوجيا لا تملكها. وليس كافياً أن تنشئ الجامعات ومراكز الأبحاث، إذا كنت لا تستطيع تحويل المعرفة العلمية إلى منتجات وصناعات وخدمات ذات قيمة مضافة.

لقد بات إنتاج التكنولوجيا وتطويرها وصيانتها جزءاً من السيادة الاقتصادية، كما أن السيطرة على البيانات والحوسبة والبرمجيات باتت عنصراً هاما في تحديد موقع الدول داخل الاقتصاد العالمي.

من امتلاك وسائل الإنتاج إلى امتلاك المعرفة

إذا كان الاستعمار القديم قد سعى إلى السيطرة على الأرض وما تحتويه من ثروات، وإذا كانت الإمبريالية المالية قد سعت إلى التحكم في الأسواق والديون والاستثمارات وشروط التراكم، فإن التحولات التكنولوجية الراهنة تطرح سؤالاً جديدا وعميقا.

ماالذي يحدث عندما تصبح المعرفة نفسها وسيلة للهيمنة؟ وعندما يصبح امتلاك التكنولوجيا شرطاً لامتلاك القدرة على الإنتاج؟ وعندما تصبح الدولة التي لا تملك أدوات الحوسبة والبيانات والبرمجيات مضطرة إلى الاعتماد على منظومات خارجية في إدارة اقتصادها ومؤسساتها؟

البشرية لا تعيش اليوم نهاية الإمبريالية القديمة، بل نعيش انتقالها إلى مستوى جديد، تتداخل فيه السيطرة على الموارد مع السيطرة على رأس المال، وتتداخل فيه السيطرة على رأس المال مع السيطرة على المعرفة والتكنولوجيا.

ولذلك فإن الصراعات لم يعد تدور فقط حول من يمتلك النفط والغاز والمعادن والأسواق والموانئ، بل أيضاً حول من يمتلك القدرة على تحويل هذه الموارد إلى معرفة وتكنولوجيا وصناعة، ومن يستطيع التحكم في البنية التي ستحدد شكل الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة.

وهنا تظهر مفارقة المرحلة الجديدة: قد تمتلك الدولة موارد العالم، لكنها لا تمتلك المعرفة التي تسمح لها بتحديد كيفية استخدامها، وقد تنتج المجتمع بيانات هائلة، لكنه لا يمتلك الأدوات التي تحويلها إلى قيمة، وقد يمتلك الإنسان القدرة على الوصول إلى المعلومات، لكنه لا يمتلك بالضرورة القدرة على فهم الأنظمة التي تنتجها وتصنفها وتوجه تدفقها، ولذا فان السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: من يمتلك المعرفة التي تحدد ماذا ننتج، وكيف ننتج، ومن يملك حق تطوير ما ننتجه؟

وهذا ينقلنا إلى مستوى ابعد من الهيمنة، بحيث لا تصبح السيطرة مقتصرة على الاقتصاد ومؤسساته، بل تمتد إلى الوعي نفسه، وإلى الطريقة التي نفهم بها العالم وننتج بها المعرفة، بما يجعل السيطرة علىادوات التفكير اخطر واشد تاثيرا من السيطرة على ادوات الانتاج حين تتراجع ادوات الانتاج المكانة التابعة لادوات التفكير.