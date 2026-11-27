وطن للأنباء: أفادت وكالة سبأ بصنعاء، اليوم الجمعة، باستشهاد 11 مواطناً، جلهم أطفال، وذلك بغارات جوية سعودية استهدفت مبنى سكنياً بمدينة التربة جنوبي محافظة تعز.

كما استشهد مواطن وزوجته وأصيب 5 من أطفالهم، جراء عدوان سعودي على منزلهم في عزلة الحجلة بمديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء.

كذلك، نقلت الوكالة أنّ الطيران السعودي، نفذ فجراً، غارات على محافظتي تعز ولحج.

وأوضح مصدر محلي لوكالة "سبأ" أن الطيران السعودي "استهدف أيضاً بغارة مديرية الشمايتين في تعز"، وبثلاث غارات مديرية المخا".

ولفت المصدر إلى أنّ السعودية استهدفت بغارة أيضاً مديرية القبيطة في محافظة لحج.

يأتي ذلك فيما تستمر الاعتداءات السعودية على الأعيان المدنية في اليمن، ما يسفر عن شهداء وجرحى من ضمنهم نساء وأطفال، فيما تواصل القوات المسلحة ردها على هذه الاعتداءات، مستهدفة العمق السعودي بالصواريخ والمسيرات.

المصدر: الميادين