وطن للأنباء: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واسعة طالت عدة بلدات ومدن ومخيمات في الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية، إلى جانب اندلاع مواجهات مع الشبان.

ففي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان، بالتزامن مع حملة مداهمات وتنكيل وإجراء تحقيقات ميدانية بحق الأهالي.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وبلدتي النبي إلياس وجيوس، وداهمت عددًا من المنازل في جيوس، كما اقتحمت حي كفر سابا في المدينة وداهمت أحد المنازل.

واعتقلت الأسير المحرر عمر أبو لبدة ووالده، عقب مداهمة منزلهما في الحي، وذلك بعد ساعات من تحرره.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب المحافظة، وداهمت أحد المنازل، فيما شهدت محافظة طوباس اقتحام قرية تياسير شرق المدينة ومداهمة منزل فيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي العين وبلاطة في نابلس وداهمت منازل للمواطنين، وقرية قريوت جنوب المحافظة، إضافة إلى بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا.