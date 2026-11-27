وطن للأنباء: حافظت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الجمعة، على تداولاتها قرب أعلى مستوى لها خلال الشهر الجاري، مدفوعة بمخاوف من نقص الإمدادات في الأسواق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف بمقدار 38 سنتًا، ما نسبته 0.39%، لتسجل 96.19 دولارًا للبرميل، وذلك عقب ارتفاعها نحو دولارين عند تسوية جلسة أمس الخميس، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ السادس من نوفمبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.07%، أي ما يعادل 1.73 دولار، لتصل إلى 85.41 دولارًا للبرميل مقارنة بسعر تسوية يوم الأربعاء، علمًا بأن الخام الأميركي لم يسجل أي تسوية أمس الخميس بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.