وطن للأنباء: قُتلت شابة (19 عاما) من مدينة اللد، فجر اليوم الجمعة، إثر تعرضها لإطلاق نار في مدينة بئر السبع بمنطقة النقب في الداخل المحتل.

وذكرت مصادر محلية أن الضحية هي الشابة فاطمة أبو حلتم (19 عاما)، وهي من أصول فلسطينية من الضفة الغربية وسكنت في مدينة الرملة.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل إلى 194 قتيلا، بينهم 17 امرأة، منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية، وما تخلّفه من خسائر متواصلة في الأرواح، وسط تنامي مشاعر الخوف وانعدام الأمن بين المواطنين.

وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى شرطة وحكومة الاحتلال، على خلفية إخفاقهما في مواجهة الجريمة المنظمة، وملاحقة المتورطين في جرائم القتل.

المصدر: عرب 48