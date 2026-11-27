وطن للأنباء: أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال الأسير المحرر شحادة محمد شحادة التعمري، بعد ساعات من الإفراج عنه، عقب اقتحام منزله في منطقة واد شاهين بمدينة بيت لحم وتفتيشه، والاستيلاء على مصاغ ذهبي من داخله.

وأفادت مصادر محلية بأن التعمري أمضى أكثر من 24 شهرا في سجون الاحتلال، قبل أن يعاد اعتقاله عقب الإفراج عنه أمس الخميس.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين خلال اقتحامها قرية جيوس شرق قلقيلية، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم: سامح شوكت سمحه، وأحمد نبيل خالد، ومراد وليد قدومي، وصائب وائل شماسنة، وحكمت محمد دبس، وعلاء فهيم شماسنة، ومصعب حسن حريشة.