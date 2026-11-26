-المدن الصاروخية تحت الجبال.. استراتيجية إيرانية لتحصين القوة ومواجهة التفوق الغربي

-التصنيع العسكري الإيراني يتحدى العقوبات ويعيد صياغة توازنات القوة

-ترسانة تحت الأرض وصواريخ متطورة.. ملامح العقيدة العسكرية الإيرانية الجديدة

-هل نجحت العقوبات الأميركية في عزل إيران أم دفعتها إلى تعزيز قدراتها العسكرية؟

وطن للأنباء: تتسارع وتيرة التصنيع العسكري وتطوير المنظومات الدفاعية في إيران بشكل لافت، في مشهدٍ يختصر مفارقة المواجهة المفتوحة في المنطقة.

فبينما تتصاعد التصريحات الأميركية حول "إحكام الطوق البحري والمالي" لشلّ قدرات طهران، تمضي الأخيرة في تحقيق قفزة نوعية في إنتاجها العسكري المحلي، تتجلى في الكشف المتواصل عن منشآت استراتيجية محصّنة في أعماق الجبال.

ولعلّ أحدث ما وثّقه الإعلام الإيراني، من مدن صاروخية جديدة محفورة تحت الصخر، ما هو إلا دليلٌ على أن سياسات العزل لم توقف عجلة التطوير، بل دفعت طهران نحو ابتكار معادلات ردع تتجاوز الحسابات التقليدية.

السردية الأميركية مقابل القراءة الإيرانية: تحوّل التهديد إلى فرصة

تقوم المقاربة الأميركية تجاه إيران على فرضية تزعم أن تشديد الخناق الاقتصادي والبحري كفيلٌ بإضعاف البنية العسكرية لأي دولة.

فمن خلال حزم متلاحقة من الإجراءات، تتحرك واشنطن لتجفيف شرايين التمويل وملاحقة شبكات التوريد، وهو ما تعكسه البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية حول تفكيك ما تصفه بـ"الشبكات المالية الموازية"، بالتوازي مع تأكيدات نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية أليسون هوكر، بأن النشاط المنسق في مضيق هرمز والمقاطعة الاقتصادية يستهدفان تحقيق "نتائج ملموسة" وزيادة الضغط على طهران.

غير أن الواقع الميداني في إيران يرسم مساراً معاكساً تماماً لهذه الحسابات، فالحصار الذي صُمّم ليكون أداة إضعاف، تحوّل بمرور الوقت إلى بيئة ضاغطة دفعت نحو الاستغناء الكامل عن الخارج.

وعندما يتجوّل كبار القادة العسكريين داخل المنشآت الجديدة، يتقدمهم رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي عبد اللهي وقائد القوة الجوفضائية العميد مجيد موسوي، لا تبدو المشاهد كاستعراض عسكري عابر، بل كترجمة عملية لفلسفةٍ يلخصها رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف بقوله إن هذه الإنجازات هي "رسالة إيران الواضحة" وثمرة سنوات من الجهد العلمي الذي لم يتوقف في أصعب الظروف.

وفي السياق ذاته، تأتي إشارة العميد رسول سنائي‌راد، المساعد السياسي لمكتب التوجيه العقائدي والسياسي للقائد الأعلى، حول نجاح البلاد في ترميم احتياطياتها الاستراتيجية بالكامل، لتؤكد أن سياسة تجفيف المنابع لم تمنع طهران من مراكمة القوة، بل حوّلت التحدي الخارجي إلى محرك داخلي للإنتاج.

هندسة البقاء والاكتفاء الذاتي

لفهم سرّ استمرارية هذه الترسانة رغم العقوبات والرقابة الجوية والفضائية، لا بد من النظر إلى التحول الجذري في البنية التحتية العسكرية لإيران، أو ما يُعرف بـ"هندسة البقاء".

فبدلاً من إبقاء خطوط التصنيع ومخازن الذخيرة فوق الأرض حيث يسهل رصدها أو استهدافها، نُقلت المنظومة بأكملها إلى عمق السلاسل الجبلية. هذه الأنفاق الممتدة لا تعمل كمخازن صامتة فحسب، بل كمدن متكاملة تضم ورش التجميع والتجهيز ومنصات الإطلاق الجاهزة للعمل تحت أي ظرف ميداني.

وتستند هذه الحصانة الجغرافية إلى ركيزة أكثر أهمية: توطين المعرفة الهندسية. فعندما يؤكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، أن إنتاج الصواريخ لم يتوقف لحظة واحدة وأن البلاد لم تواجه أي نقص في أسلحتها الاستراتيجية، فإن ذلك يعكس نجاح المهندسين الإيرانيين في فك الارتباط بالتكنولوجيا الغربية.

كما تمكّنت الصناعات العسكرية المحلية من تطوير محركات دفع تعمل بالوقودين الصلب والسائل، ودمج أنظمة توجيه مستقلة نسبياً تُقلص الاعتماد على نظام (GPS) الأميركي، وهو ما عزز الاكتفاء الذاتي في سلاسل الإمداد، ورفع قدرة الصواريخ والمسيّرات على مقاومة التشويش الإلكتروني.

التكنولوجيا المحلية في مواجهة الترسانة الغربية

لا تتوقف أهمية التطور العسكري الإيراني عند حدود القدرة على البقاء واستمرار الإنتاج، بل تمتد إلى اختبار فاعلية هذه الترسانة في تحدّي أعتى منظومات الدفاع الجوي الغربية والأميركية.

فقد انتقلت طهران من مرحلة الاعتماد على الكثافة النارية التقليدية إلى هندسة أجيال نوعية من الصواريخ الباليستية والمجنحة المزودة برؤوس حربية مناوِرة، فضلاً عن الصواريخ فرط الصوتية ومنصات الإطلاق المتعددة التي تتيح إغراق الدفاعات الجوية في آنٍ واحد.

هذا التطور النوعي هو ما دفع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي عبد اللهي، إلى الإشارة بأن تأثير هذه الصواريخ المتطورة في الميدان "سيُشكّل مفاجأة للأعداء".

كما تكمن قوة هذه المعادلة في قدرتها على كسر التفوق التكنولوجي التقليدي عبر "اقتصاديات المواجهة"، فبينما تطور إيران ترسانة دقيقة بتكلفة تصنيع محلية مدروسة، تُجبر المنظومات الدفاعية الغربية متعددة الطبقات على استنزاف مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن.

وبذلك، لم تعد التكنولوجيا الإيرانية مجرد أداة دفاعية تقليدية، بل باتت قادرة على إرباك الحسابات العسكرية الغربية وفرض توازن ردع حقيقي في ساحة العمليات.

من دولة محاصرة إلى قوة عابرة لحدود الإقليم

ترسم مسيرة التصنيع العسكري الإيراني تحولاً جيوسياسياً يتجاوز حدود الجغرافيا التقليدية، فالدولة التي راهنت واشنطن على احتوائها وعزلها داخل حدودها عبر العقوبات والرقابة البحرية، نجحت في تحويل الصخر إلى مصانع محصّنة، والحصار إلى مختبر للابتكار الذاتي.

واليوم، ومع إعلان طهران رفع القيود عن مدى الصواريخ الإيرانية، وتأكيد المسؤولين الإيرانيين أن أي رد مقبل في حال الاعتداء على إيران لن يكون محصوراً بمنطقة جغرافية محددة بل سيكون دون قيود وخارج المنطقة، لم تعد الجمهورية الإسلامية مجرد رقمٍ إقليمي يدافع عن بقائه، بل رسّخت مكانتها كقوة عسكرية وتكنولوجية متقدمة يتخطى تأثيرها وحدود ردعها النطاق الإقليمي، لتفرض نفسها لاعباً وازناً يعيد صياغة معادلات القوة في العالم.

المصدر: "الميادين"