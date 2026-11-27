وطن للأنباء: ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتعوض جانبا من خسائرها بعد هبوطها إلى أدنى مستوى في أكثر من عام في وقت سابق من الأسبوع، مع هدوء المخاوف في الأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال فترة العطلات الأميركية، وتراجع ضغوط البيع على المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 3622 دولارا للأوقية، بعدما سجل يوم الأربعاء أدنى مستوى له منذ أيلول 2025، عقب صدور بيانات أميركية أظهرت ارتفاع التضخم بوتيرة تجاوزت التوقعات، ما عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة، وفقا لشبكة (سي إن إن) .

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 2.6 بالمئة إلى 3621 دولارا.

وارتفع الذهب بنحو 2.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.6 بالمئة إلى 43.40 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1323 دولارا، كما زاد البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 901.50 دولار، وكانت المعادن الثلاثة تتجه جميعها لتحقيق مكاسب أسبوعية.