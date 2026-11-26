وطن للأنباء: نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مسؤولية بلاده عن الهجوم بطائرة مسيّرة على الكويت.

وأعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، عن أسفه للخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحادث، ومؤكدًا استعداد إيران لإجراء تحقيق مشترك مع الكويت لتحديد مصدر الهجوم والجهات الضالعة فيه.

من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، أن بلاده لم تنفذ أي عملية عسكرية أو هجومية في المنطقة، معتبرًا أن ما يُثار يأتي في ظل سجل التحركات العدائية السابقة.

وقال شكارجي إن "إسرائيل" والقوات الأميركية يستخدمان أساليب "الراية الكاذبة" وينفذان مغامرات إقليمية، مضيفًا أن هذه المزاعم تشكل غطاءً لمواصلة الأعمال التخريبية ومحاولات زيادة انعدام الأمن في المنطقة.