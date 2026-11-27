وطن للأنباء: نظّم نشطاء تظاهرة احتجاجية في حي ميدوود بمنطقة بروكلين في مدينة نيويورك، رفضاً لفعالية نظّمتها شركة إسرائيلية للتسويق لأراضٍ وعقارات فلسطينية.

وقال نشطاء إن الفعالية تروّج لبيع عقارات في مستوطنات إسرائيلية مقامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس.

وشارك في الوقفة نشطاء متضامنون مع الشعب الفلسطيني وأعضاء من جماعة "ناطوري كارتا" اليهودية المناهضة للصهيونية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها "فلسطين ليست للبيع".