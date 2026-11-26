- طالبت بإلزام "إسرائيل" باتفاق وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات

-بحثت استكمال الانتخابات التنظيمية في الأقاليم الداخلية والخارجية لتعزيز الديمقراطية وتجديد الهيئات الحركية

- دعت إلى أوسع مشاركة في فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

-أكدت ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن لتعزيز شرعية المؤسسات وترسيخ حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم.

وطن للأنباء: أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، رفضها استمرار العدوان الإسرائيلي ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، داعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني لمواجهة جرائم الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس.

كما شددت على ضرورة إلزام حكومة الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر أمام حركة المواطنين وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مؤكدة رفضها المساس بولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أو تقويض دورها الأممي، وداعية إلى أوسع مشاركة في فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية مساء اليوم الخميس، برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ، لمناقشة آخر التطورات السياسية والميدانية والأوضاع التنظيمية الداخلية والجهود المبذولة لتعزيز البناء التنظيمي وتجديد الهيئات الحركية.

وأكدت اللجنة المركزية أن استمرار العدوان الإسرائيلي، وما يرافقه من جرائم قتل وتدمير وتهجير وتوسع استيطاني ومحاولات فرض الوقائع على الأرض، يستدعي تعزيز الوحدة الوطنية، وتكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستويات كافة، لمواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى تقويض المشروع الوطني الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، والنيل من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وطالبت اللجنة المركزية المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، وإلزام حكومة الاحتلال بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ووقف انتهاكاتها المتواصلة، وفتح المعابر أمام حركة المواطنين، وضمان التدفق الفوري والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ووضع حد لمعاناة أبناء شعبنا، ولا سيما في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشونها.

وعلى الصعيد التنظيمي، ناقشت اللجنة المركزية التحضيرات والجهود المبذولة لإنجاز الانتخابات التنظيمية في الأقاليم الداخلية بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، وكذلك في الأقاليم الخارجي، بما يعزز الحياة الديمقراطية داخل الحركة، ويكرّس مبدأ الشراكة، ويجدد الشرعيات التنظيمية والهيئات الحركية على قاعدة الكفاءة والمسؤولية والعمل الوطني.

كما استعرضت اللجنة المركزية التقارير والأوراق المقدمة من مفوضيتي التعبئة والتنظيم، والمنظمات الشعبية، بشأن الانتخابات التنظيمية، مثمّنةً الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض إنجازها، ومؤكدةً حتمية استكمال هذه الاستحقاقات الديمقراطية بما يصون وحدة الحركة وتماسكها ويعزز حضورها الريادي على المستويين الوطني والتنظيمي.

وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، دعت اللجنة المركزية أبناء شعبنا بقواه وفصائله ومؤسساته الرسمية والشعبية، واللجان الشعبية في المخيمات، والجاليات الفلسطينية في الشتات، إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الفعاليات الوطنية المقررة في الوطن والخارج وفي مخيمات الشتات؛ تجديداً للتمسك بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأكدت اللجنة المركزية أن هذه المناسبة تشكل محطة وطنية جامعة لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والاستيطان وتهويد القدس، وإفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وحماية (الأونروا) وصون تفويضها الأممي باعتبارها الشاهد الدولي الحي على مأساة اللجوء والركيزة الأساسية لتقديم الخدمات الحيوية للاجئين.

وشددت اللجنة المركزية على رفضها القاطع لجميع الإجراءات والتدابير التي تفضي إلى تقويض ولاية الأونروا وتفكيك بنيتها، سواء عبر تقليص خدماتها الحيوية وفي مقدمتها إغلاق مستشفى قلقيلية أو عبر تسريح عامليها والمساس بأمنهم الوظيفي، مؤكدةً حتمية استمرار الوكالة في أداء مهامها وتقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وفق تفويضها الأممي بموجب قرار الجمعية العامة رقم (302)، ورفض أي محاولات لنقل صلاحياتها أو إحلال أي جهة دولية أو حكومية محلها، إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين يكفل حقهم غير القابل للتصرف في العودة والتعويض استناداً إلى القرار (194).

واعتمدت اللجنة المركزية "ورقة الموقف المشترك للدول العربية المضيفة لحماية ولاية الأونروا"، المقرر تقديمها أمام اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة التي ستُعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي الثاني والثالث من كانون الأول/ديسمبر المقبل، مؤكدةً أن هذا الموقف العربي الموحد يشكل صمام الأمان الحقيقي لحماية ولاية الأونروا الأممية وصون تفويضها، والتصدي لكافة المحاولات الرامية إلى تقويض دورها أو تفكيك خدماتها.

كما أكدت اللجنة المركزية تجريم تسريب أو بيع الأراضي الفلسطينية، وضرورة ملاحقة المتورطين في هذه الأعمال وتقديمهم إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات الوطنية والتنظيمية بحقهم، لما تمثله هذه الممارسات من مساس خطير بالحقوق الوطنية والثوابت الفلسطينية، وخدمة مباشرة لمخططات الاحتلال الاستيطانية الهادفة إلى السيطرة على الأرض وتهويدها، مشددة على أن حماية الأرض مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو التفريط.

وفيما يتعلق بملف الانتخابات التشريعية والرئاسية، أكدت اللجنة المركزية ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً يعزز شرعية المؤسسات ويكرّس حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف تدخلاتها وعراقيلها، وتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها في جميع الأراضي الفلسطينية، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وضمان تمكين لجنة الانتخابات المركزية من القيام بمهامها والإشراف على العملية الانتخابية كاملة، دون قيود أو تدخلات، بما يضمن نزاهتها وحرية المشاركة فيها.