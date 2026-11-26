وطن للأنباء: أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، اليوم الخميس، استئناف رحلاتها الجوية من "تل أبيب" وإليها اعتباراً من الثالث من كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعد توقف استمر نحو شهرين على خلفية حادثة أثارت جدلاً واسعاً، اتُّهم فيها مساعد طيار بمحاولة تحطيم إحدى طائرات الشركة.

وقال متحدث باسم الشركة إن استئناف الرحلات جاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المعنية، لتنهي بذلك تعليق خدماتها الجوية بين دبي و"تل أبيب"، الذي بدأ في 30 أيلول/سبتمبر الماضي.

وكانت الشركة قد أوقفت رحلاتها عقب اتهام مساعد الطيار همام الهمامي بمحاولة تحطيم طائرة الرحلة "FZ1073"، فيما وصف النائب العام الإماراتي الحادثة بأنها محاولة هجوم انتحاري، مشيراً إلى أن المشتبه به كان يعتزم توجيه الطائرة نحو مبنى الركاب في مطار بن غوريون الإسرائيلي، قبل أن يتمكن قائد الطائرة من إحباط المحاولة.

وكانت الطائرة، التي كانت تقل 174 شخصاً، معظمهم من الإسرائيليين، قد هبطت بسلام في السعودية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية موافقتها على استئناف رحلات "فلاي دبي" بين دبي و"تل أبيب"، رهناً بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.

المصدر: "رويترز"