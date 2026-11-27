نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) على موقعه الإلكتروني، في شهر أكتوبر الماضي، دراسة بعنوان "ميزان الأمن القومي الإسرائيلي: أكتوبر 2026"، تناولت واقع الأمن القومي الإسرائيلي بعد مرور ثلاث سنوات على عملية "طوفان الأقصى"، وما أعقبها من حرب إبادة شنّتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

وشارك في إعداد الدراسة عشرة من الباحثين الأساسيين في المعهد، أشرف ثلاثة منهم على تحريرها، وفي مقدمتهم مدير المعهد، تامير هايمان.

ويسعى هذا المقال إلى قراءة الدراسة من خمس زوايا، هي:

1. من حيث الشكل.

2. من حيث المضمون.

3. من حيث اتجاهات التغيير.

4. من حيث الخلاصة والتوصيات السياسية.

5. من حيث التعليق والتوصيات للجانب الفلسطيني.

1- من حيث الشكل

جاءت الدراسة في 50 صفحة باللغتين العبرية والإنجليزية، فيما بلغ عدد صفحات ترجمتها العربية 37 صفحة، تضمنت 10,126 كلمة.

واعتمدت الدراسة منهج المقارنة والقياس، إذ قارنت واقع الأمن القومي الإسرائيلي عشية السابع من أكتوبر 2023 بواقعه بعد مرور ثلاث سنوات، أي في أكتوبر 2026.

ولغايات المقارنة والقياس، تناولت الدراسة الأمن القومي الإسرائيلي من خلال مجالين رئيسيين، قسمتهما إلى سبعة أقسام. وتضمن المجال الأول أربعة أقسام تناولت مكونات القوة القومية الإسرائيلية، التي تُعدّ من أهم مقومات الأمن القومي الإسرائيلي، وهي: (القوة العسكرية، والقوة السياسية، والقوة الاقتصادية، وأخيرًا القوة المجتمعية (المناعة القومية).

أما المجال الثاني، فتناول عددًا من ساحات المواجهة، التي تعكس النتائج المتحققة فيها مدى فاعلية توظيف القدرات القومية. وتضمن ثلاثة أقسام؛ خُصص الأول للساحة الفلسطينية، والثاني للساحة الإيرانية والمحور الشيعي، والثالث للساحة اللبنانية.

وحددت الدراسة أربعة أسئلة رئيسية للمقارنة في المجالين والأقسام التي تضمناها، وهي: كيف كانت الحال عشية السابع من أكتوبر؟ وما الذي تغيّر بعد السابع من أكتوبر؟ وما الكلفة المترتبة على هذا التغيير؟ وأخيرًا، ما الخلاصة التي يمكن التوصل إليها؟

كما طوّرت الدراسة مجموعة من المعايير لقياس اتجاهات التغيير في المجالين ومكوناتهما، وصنّفت هذه الاتجاهات إلى ثلاثة أنواع: إيجابي، وسلبي، ومختلط.

2- من حيث المضمون

للوقوف على مضمون الدراسة، ستركز هذه القراءة على الخلاصات التي توصلت إليها في الأقسام السبعة، أي إنها ستكتفي بتناول الإجابة عن السؤال الرابع من أسئلة المقارنة، وذلك تجنبًا للإطالة وإرهاق القارئ؛ إذ تضمنت الإجابات عن الأسئلة الثلاثة الأولى كثيرًا من التفاصيل والجداول والرسوم البيانية التي قد تبدو مرهقة لغير المتخصصين.

وللاطلاع على الترجمة العربية الكاملة للدراسة، يمكن الرجوع إلى الرابط التالي: ميزان الأمن القومي - 1.pdf.

أ- المجال الأول: القوة القومية (مكونات الأمن القومي)

أولًا: القوة العسكرية

الخلاصة:

• أظهرت المقارنة بما كانت عليه الحال عشية السابع من أكتوبر أن قوة الجيش الإسرائيلي قد تطورت بعد ذلك التاريخ، خاصة فيما يتعلق بقدراته العسكرية، وتفوقه التكنولوجي، وقدرته على الاستخدام المتواصل والمكثف والمتكامل للقوة، والتفوق على خصومه في جميع مجالات القتال.

• في المقابل، كشفت المقارنة أن الحرب المستمرة تستنزف موارد الجيش الرئيسية، ولا سيما موارده البشرية، وتؤثر في جاهزيته واستعداده، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن قدرته على مواصلة القتال بالكثافة نفسها مدة طويلة.

• وعلى المستوى الاستراتيجي، تبدو الصورة مختلفة، كما تؤكد الدراسة؛ فالإنجازات العملياتية لم تتحول إلى حسم استراتيجي وترتيبات مستدامة.

• وفي الختام، تؤكد الدراسة أن الحصيلة العسكرية على المستوى العملياتي قد تحسنت، لكن هذا التحسن يظل محدودًا ما لم يصاحبه تحرك سياسي يوظف الإنجازات العملياتية لإنتاج واقع أمني أكثر استقرارًا، وهو الأمر الذي لم يتحقق خلال سنوات الحرب الثلاث.

ثانيًا: القوة السياسية والدبلوماسية

بحث هذا القسم التغيرات التي طرأت على القوة السياسية لإسرائيل عبر أربعة أبعاد متكاملة، هي: التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، ومكانة إسرائيل في الساحة الدولية، واندماجها في الشرق الأوسط، والشرعية الدولية لسياساتها.

1- التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية

الخلاصة:

• مقارنةً بما كانت عليه الحال قبل السابع من أكتوبر، تعززت القيمة الاستراتيجية لإسرائيل في نظر الولايات المتحدة؛ فقد أظهرت الحرب إسهامها في الأمن الإقليمي وأهميتها في مواجهة إيران ووكلائها، وأفضت إلى تعاون أمني غير مسبوق بين البلدين.

• لكن، بالتوازي مع ذلك، تعمقت الاختلافات بين المصالح الاستراتيجية للبلدين، وتآكلت قاعدة التأييد الشعبي والحزبي التي يستند إليها التحالف في الولايات المتحدة، وازداد اعتماد إسرائيل على التحالف الأمريكي في إدارة الحملة العسكرية وصياغة الترتيبات التي تليها.

• والنتيجة في هذا الشأن مركّبة؛ إذ أصبحت إسرائيل أكثر أهمية للولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية، لكنها أصبحت، في الوقت نفسه، أكثر اعتمادًا عليها من الناحية السياسية.

2- مكانة إسرائيل في الساحة الدولية

الخلاصة:

• مقارنةً بما كانت عليه الحال عشية السابع من أكتوبر، حافظت إسرائيل على مقومات قوتها الرئيسية في الساحة الدولية، والمتمثلة في علاقاتها بدول كثيرة، ومزاياها الأمنية والتكنولوجية، ومكانتها بوصفها شريكًا استراتيجيًا، لكن مكانتها السياسية تآكلت بدرجة كبيرة.

• ويتجلى الضرر الرئيسي الذي لحق بصورة إسرائيل على المستويين الشعبي والمؤسسي، لدى الرأي العام، وفي الأوساط الأكاديمية والثقافية، وقطاع الأعمال، والمؤسسات الدولية.

• وبذلك، تضررت قدرتها على توظيف قوتها الناعمة، وحشد الدعم الدولي، وتحويل إنجازاتها الأمنية إلى نفوذ سياسي طويل الأمد.

3- الاندماج في الشرق الأوسط

الخلاصة:

• مقارنةً بما كانت عليه الحال عشية السابع من أكتوبر، عززت إسرائيل موقعها الأمني في الشرق الأوسط؛ فقد تعمق التعاون الاستراتيجي مع بعض دول المنطقة، وترسخت آليات جديدة للتنسيق الإقليمي، وأصبحت مواجهة التهديد الذي تمثله إيران ووكلاؤها تُدرَك بصورة أوضح بوصفها مصلحة مشتركة.

• وعلى الرغم من ذلك، عادت القضية الفلسطينية لتصبح شرطًا محوريًا لأي تحرك إقليمي تقريبًا؛ فالدول العربية ليست مستعدة للانخراط في ترتيبات طويلة الأمد دون وجود أفق سياسي للفلسطينيين.

• كما أظهرت الحرب أن التفوق العسكري وحده لا يكفي لتشكيل نظام إقليمي مستقر.

• والنتيجة واقع معقد؛ إذ أصبحت إسرائيل أكثر اندماجًا في المنطقة أمنيًا، لكنها أقل اندماجًا فيها سياسيًا.

4- الشرعية الدولية لسياسات إسرائيل

الخلاصة:

• أظهرت الحرب أن الإنجازات العسكرية، مهما كانت لافتة، لا تضمن شرعية سياسية دائمة.

• وفي نظر قطاع واسع من المجتمع الدولي، لم يعد السؤال الحاسم هو كيفية استخدام إسرائيل قوتها، بل مدى قدرتها على تقديم رؤية سياسية تترجم إنجازات الحرب إلى واقع ملموس.

ثالثًا: القوة الاقتصادية

الخلاصة:

• مقارنةً بما كانت عليه الحال عشية السابع من أكتوبر، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي مستوى من الصمود تجاوز التوقعات؛ فقد واصل النمو، وحافظ على الاستقرار المالي، ونجح في تمويل حرب طويلة الأمد دون الانزلاق إلى أزمة في الاقتصاد الكلي.

• لكن لهذا الإنجاز ثمنًا باهظًا، يتمثل في الارتفاع المستمر في العبء الأمني، وتدهور أوضاع المالية العامة، وركود مستوى المعيشة.

• وقد أدى ذلك إلى تقليص هامش المناورة المتاح للحكومة، فضلًا عن الإضرار بقدرة الاقتصاد على النمو بمرور الوقت.

• ولذلك، يمكن القول إن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الصمود قد تعززت واجتازت الاختبار، لكن أسس الازدهار المستقبلي تآكلت بدرجة تستلزم تغيير السياسة الاقتصادية مع انتهاء الحرب.

رابعًا: القوة المجتمعية

الخلاصة:

• إن كلفة الانقسام الداخلي على صمود إسرائيل وازدهارها مرتفعة وفورية، ومن المرجح أن تكون معالجة تداعياته صعبة.

• فغياب الثقة بالمؤسسات وبالعملية الديمقراطية يغذي ثقافة الخروج على القانون والاغتراب الاجتماعي.

• وقد بدأ القلق بشأن مستقبل الدولة يدفع رأس المال البشري والاقتصادي إلى الهجرة خارج حدودها.

• ويُضعف الانقسام بين قطاعات المجتمع نموذج «جيش الشعب»، ويُصعّب تعبئة الموارد اللازمة لإيجاد حلول عملية للمشكلات الاجتماعية، مثل الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

• وقد يؤدي استمرار هذا الاتجاه، مقترنًا بعدم الاستقرار السياسي وتقويض الطابع الديمقراطي لإسرائيل، إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين مجموعات داخل المجتمع الإسرائيلي. وهي سيناريوهات صنّفها الجمهور الإسرائيلي، في دراسة أجراها المعهد في يوليو/تموز 2026 حول التهديدات الوجودية لإسرائيل، بوصفها الأكثر تهديدًا مقارنةً بمجموعة متنوعة من التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية الأخرى.

ب- المجال الثاني: ساحات المواجهة الثلاث

خامسًا: الساحة الفلسطينية

الخلاصة:

• خلصت الدراسة في هذا الشأن إلى أن إضعاف قدرات حركة حماس في قطاع غزة لم يصاحبه بلورة أفق سياسي واضح لحكم القطاع وتسوية الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

• والأهم في هذا الشأن أن القضية الفلسطينية عادت إلى صدارة الاهتمام الدولي، خلافًا لما كانت عليه الحال عشية السابع من أكتوبر، وأن غياب التقدم في تسويتها أثّر سلبًا في فرص الاندماج الإقليمي لإسرائيل.

سادسًا: الساحة الإيرانية

الخلاصة:

• على صعيد الساحة الإيرانية، ترى الدراسة أن الضربات العسكرية أضعفت قدرات طهران وحلفائها، لكن أهداف إيران الاستراتيجية ظلت قائمة.

سابعًا: الساحة اللبنانية

الخلاصة:

• أما على صعيد الساحة اللبنانية، فترى الدراسة أن تراجع قوة حزب الله وظهور قيادة لبنانية أكثر استعدادًا للحوار قد أتاحا فرصة للتفاوض.

• لكن الخلاف بشأن سلاح الحزب واحتمال تجدد القتال يهددان هذه الفرصة.

3- من حيث اتجاهات التغيير

طوّرت الدراسة 25 معيارًا للقياس، موزعة على الأقسام السبعة، بهدف تحديد اتجاهات التغيير؛ إذ خُصصت خمسة معايير للقوة العسكرية، وأربعة للقوة السياسية، وثلاثة للقوة الاقتصادية، ومعياران للقوة المجتمعية، وأربعة للساحة الفلسطينية، وأربعة للساحة الإيرانية، وثلاثة للساحة اللبنانية.

وكشف تطبيق هذه المعايير أن اتجاه التغيير في مجال القوة العسكرية مال إلى الإيجابية أكثر من السلبية، في حين غلب الاتجاه السلبي على التغيير في مجالي القوة السياسية والقوة الاقتصادية. أما في مجال القوة المجتمعية (المناعة القومية)، فقد كان اتجاه التغيير أكثر سلبية.

وعلى صعيد ساحات المواجهة، كان اتجاه التغيير في الساحة الفلسطينية سلبيًا للغاية، في حين مال إلى الإيجابية في الساحة اللبنانية، أما في الساحة الإيرانية، فقد اتسم بطابع مختلط، جمع بين الإيجابية والسلبية.

واللافت أن نسب الاتجاهات السلبية والإيجابية والمختلطة بلغت، على الترتيب، 44%، و36%، و20%. وإذا ما وُزعت نسبة الاتجاه المختلط بالتساوي على الاتجاهين السلبي والإيجابي، أصبحت النسبتان 54% و46%، على الترتيب؛ أي إن الاتجاه السلبي يتقدم على الاتجاه الإيجابي بفارق ثماني نقاط مئوية، وذلك إذا أخذنا مؤشرات اتجاهات التغيير من حيث العدد فقط.

أما إذا أخذنا المؤشرات من حيث أوزانها، استنادًا إلى أطوال الأشرطة البيانية التي تمثلها، فإن الفحص يُظهر أن مجموع أطوال الأشرطة الحمراء الدالة على الاتجاه السلبي، أي التراجع، والبالغ عددها 11 شريطًا، قد بلغ 357.43 ملم، مقابل 146.87 ملم، هي مجموع أطوال الأشرطة الزرقاء التسعة الدالة على الاتجاه الإيجابي.

أي إن مجموع أطوال الأشرطة الحمراء يزيد على مجموع أطوال الأشرطة الزرقاء بمقدار 210.56 ملم، ويعادل نحو 2.43 ضعف مجموع أطوالها. وترتفع هذه النسبة إلى نحو ضعفين ونصف إذا ما جرى توزيع أطوال المؤشرات المختلطة على الاتجاهين السلبي والإيجابي.

ومن اللافت أن مؤشرات قياس اتجاهات التغيير خلال الفترة الزمنية المحددة في الدراسة قد أظهرت تفوقًا عدديًا للمؤشرات الدالة على الاتجاه الإيجابي في قسم القوة العسكرية، الذي خصصت له الدراسة خمسة معايير؛ ثلاثة منها باللون الأزرق (إيجابية)، وواحد باللون الأحمر (سلبي)، وواحد مختلط يجمع بين الاتجاهين السلبي والإيجابي بالتساوي.

غير أن هذا التفوق العددي المحدود للمؤشرات الإيجابية لا يعني بالضرورة تحسنًا شاملًا في القوة العسكرية، لا سيما أن المؤشر السلبي، الذي كان الأطول بين المؤشرات الخمسة، تناول نموذج القوى البشرية في القوات النظامية وقوات الاحتياط، فيما تناول المؤشر المختلط ثقة الجمهور بالجيش، وانقسم بالتساوي بين الاتجاهين السلبي والإيجابي.

كما لا يعني ذلك بالضرورة حدوث تحسن شامل في ميزان الأمن القومي الإسرائيلي؛ إذ تكشف الدراسة عن تباين واضح بين المجالات المختلفة، ولا سيما بين التحسن النسبي في القوة العسكرية والتراجع في مكونات القوة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

أما على صعيد ساحات المواجهة، فقد أظهرت الدراسة اتجاهًا سلبيًا في الساحة الفلسطينية، وإيجابيًا في الساحة اللبنانية، ومختلطًا في الساحة الإيرانية.

4- من حيث الخلاصة والتوصيات السياسية: بعد ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر، ما الذي تغيّر في ميزان الأمن القومي الإسرائيلي؟

مع دخول إسرائيل السنة الرابعة منذ هجوم السابع من أكتوبر، تبدو صورتها الاستراتيجية معقدة، ولا يمكن اختزالها في مفهومي الانتصار أو الفشل وحدهما.

فمن جهة، أظهرت إسرائيل خلال الحرب تفوقًا عسكريًا وتكنولوجيًا غير مسبوق؛ فقد ألحقت أضرارًا كبيرة وشاملة بحركة حماس وحزب الله وإيران ومكونات رئيسية أخرى في المحور الموالي لإيران، ووسّعت هامش حرية عملها العسكري، وأظهرت قدرات عملياتية لافتة في جميع ساحات القتال.

ومن جهة أخرى، لم تُترجم هذه الإنجازات بعدُ إلى واقع استراتيجي أكثر استقرارًا؛ فالحرب مستمرة، وهامش المناورة السياسية لإسرائيل تقلّص، ومكانتها الدولية تضررت بشدة، فيما تزايدت مخاطر العزلة وفرض العقوبات، وتوقفت عملية اندماجها الإقليمي. وفي الوقت نفسه، ازداد اعتمادها على الإدارة الأمريكية، وتصاعد العبء الاقتصادي والأمني، وتآكلت محركات النمو، وتضرر مستوى المعيشة.

لذلك، فإن السؤال المركزي ليس ما إذا كانت إسرائيل قد انتصرت في ساحة المعركة، بل ما إذا كانت قد نجحت في توظيف إنجازاتها العسكرية لتحقيق تحسن مستدام في أمنها القومي، وإلى أي مدى تحقق ذلك.

الحصيلة العامة

تنبثق من التحليل خمسة استنتاجات رئيسية:

1- تحسّن الوضع العسكري لإسرائيل بدرجة كبيرة جدًا.

أثبت الجيش الإسرائيلي تفوقًا عملياتيًا لافتًا، ووظّف قدرته على المناورة، وألحق أضرارًا جسيمة بقدرات خصومه، ووسّع هامش حرية عمله في الساحات المختلفة.

2- لم تُترجم المكاسب العسكرية بعدُ، بصورة كاملة، إلى إنجازات استراتيجية طويلة الأمد.

لم تُرسَّخ في معظم الساحات ترتيبات أمنية مستقرة، ولم تُنجَز تسويات سياسية قابلة للاستمرار؛ ولذلك، فإن بعض الإنجازات العسكرية معرّض للتآكل بمرور الوقت.

3- بالتوازي مع تعاظم القوة العسكرية، تآكلت مقومات أخرى للأمن القومي.

تعمّق الاعتماد على الولايات المتحدة، وتآكلت الشرعية الدولية لإسرائيل، وازداد العبء الأمني على الاقتصاد، ولا يزال المجتمع الإسرائيلي يتحمل كلفة حرب طويلة الأمد.

4- انهار التصور الاستراتيجي الذي ساد في إسرائيل عشية السابع من أكتوبر.

ثبت خطأ الافتراض القائل بإمكانية ضمان الأمن من خلال الردع والتفوق العسكري وإدارة الصراع في الساحة الفلسطينية، دون وجود مسار سياسي مكمّل.

5- جمّدت الحرب الانقسامات الداخلية مؤقتًا، لكنها لم تعالجها.

خفّف التضامن الذي نشأ بعد السابع من أكتوبر، بصورة مؤقتة، من حدة الخلافات الجذرية في المجتمع الإسرائيلي، لكنها عادت مع استمرار الحرب، بل تفاقمت.

فالانقسام الاجتماعي والسياسي، وتراجع الثقة بالمؤسسات، والخلاف بشأن تقاسم الأعباء، ليست مجرد تحديات داخلية، بل عوامل تضر بالمناعة القومية وتؤثر في جميع أبعاد القوة الإسرائيلية.

التوصيات السياسية

1- ترجمة الإنجازات العسكرية إلى ترتيبات سياسية.

ينبغي النظر إلى القوة العسكرية بوصفها أداة لتشكيل واقع جديد.

ففي قطاع غزة، ينبغي العمل على إيجاد بديل لحكم حماس، وفي لبنان، ينبغي استثمار فرصة التوصل إلى تسوية إلى أقصى حد ممكن، أما في الساحات الأخرى، فينبغي بلورة مسار سياسي واسع يستند إلى الظروف العسكرية والأمنية التي أفرزتها الحرب.

2- تجديد مبادرات الاندماج الإقليمي.

أوضحت الحرب أنه لم يعد ممكنًا فصل الساحة الفلسطينية عن المنظومة الإقليمية، حتى لو انطوى ذلك على نشوء اصطفافات إقليمية جديدة لا تكون بالضرورة مريحة لإسرائيل.

وعلى إسرائيل بلورة سياسة تتيح استئناف مسارات التطبيع، وتسهم في تعزيز الشراكات الإقليمية، ولا سيما مع الدول العربية المعتدلة.

3- إعادة بناء مقومات القوة السياسية.

يبقى التحالف مع الولايات المتحدة أهم مقومات الأمن القومي الإسرائيلي.

وإلى جانب تعميق التعاون الأمني، يجب بذل الجهود لإعادة بناء قاعدة التأييد لإسرائيل لدى الحزبين الأمريكيين، وتعزيز شرعيتها الدولية، وتوسيع هامش مناورتها السياسية.

وعلى إسرائيل التعامل بأقصى درجات الجدية مع ضرورة ترميم علاقاتها بالدول الشريكة في السلام، أي مصر والأردن، وكذلك بدول أوروبا الغربية، وبالاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.

كما يجب إيلاء اهتمام خاص لجهود الدبلوماسية العامة (الهسبراه)، وتخصيص الموارد اللازمة لها، والسعي إلى استعادة مكانة إسرائيل في الساحة الدولية.

4- نقل الاقتصاد من نموذج الطوارئ إلى مسار النمو.

أثبت الاقتصاد الإسرائيلي قدرة استثنائية على الصمود، لكن بثمن تراكمي باهظ.

ويجب اعتماد سياسة جديدة توازن بين الاحتياجات الأمنية والحفاظ على محركات النمو، وخفض العجز، وإعادة الاقتصاد إلى مسار نمو طويل الأمد.

وتخلص الدراسة إلى أنه، بعد مرور ثلاث سنوات على هجوم السابع من أكتوبر، أصبحت إسرائيل أقوى عسكريًا مما كانت عليه عشية الحرب، لكنها لا تتمتع بعدُ بأمن قومي أكثر استقرارًا.

ولن تُقاس إنجازات الحرب بحجم الضرر الذي أُلحق بخصوم إسرائيل فحسب، بل أساسًا بقدرتها على ترجمة هذه الإنجازات إلى واقع سياسي وإقليمي واقتصادي يضمن أمنها وازدهارها على المدى الطويل.

5- من حيث التعليق والتوصيات

كشفت الدراسة، دون أن تصرّح بذلك علنًا، أن نتائج قياس الأمن القومي الإسرائيلي خلال السنوات الثلاث الماضية تشير إلى أن إسرائيل قد أخفقت، أو مُنيت بهزيمة على المستوى الاستراتيجي؛ إذ لم تنجح في توظيف تفوقها العسكري الهائل لتحقيق قيمة استراتيجية مضافة، تتمثل، على وجه الخصوص، في تحقيق أمن مستدام، لا سيما أن مقومات قوتها القومية، التي تشكل عناصر معادلة أمنها القومي، تعرضت لأضرار كبيرة، وهو الأمر الذي عبّر عنه بوضوح البند الثالث من الحصيلة العامة للدراسة.

ولعل أهم ما كشفته الدراسة هو أن التفوق العسكري قد يتعاظم في الوقت الذي تضيق فيه الخيارات السياسية. فبعد مرور ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر، استطاعت إسرائيل إلحاق أضرار كبيرة بقدرات خصومها، وتوسيع هامش حرية عمل جيشها، فيما تراجعت مكانتها الدولية، وتعثر اندماجها الإقليمي، وازدادت حاجتها إلى الدعم الأمريكي، وتراجعت قوتها الاقتصادية والمجتمعية، وتآكلت مناعتها القومية.

ومن هنا يبرز السؤال الأهم الذي تطرحه الدراسة: هل أنتجت الحرب شروطًا تجعل إسرائيل أكثر أمنًا في السنوات المقبلة، أم جعلت أمنها أكثر اعتمادًا على استمرار استخدام القوة العسكرية؟ ثم هل عززت الحرب معادلة الأمن القومي الإسرائيلي، أم أخلّت بها وأضعفت مقوماتها كافة، بما فيها المكون العسكري؟

وقد شكّلت هذه الأسئلة أحد محاور الخلاف بين المعسكرين اليهوديين اللذين تنافسا في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، التي أظهرت نتائجها تراجع التأييد للمعسكر الذي تبنّى خيار استمرار استخدام القوة العسكرية، وعدم حصوله على التفويض البرلماني اللازم لتشكيل الحكومة بمفرده.

وتُظهر الدراسة أن المقارنة بين واقع الأمن القومي الإسرائيلي عشية السابع من أكتوبر 2023 وواقعه في أكتوبر 2026 تظل محدودة بسبب طبيعة خط الأساس الذي اعتمدته؛ فالهدوء النسبي للجبهات قبل الحرب كان يخفي هشاشة التقديرات التي قامت عليها سياسة الاحتواء.

وفي المقابل، قد يوحي حجم الضرر الذي لحق بقدرات الخصوم بفعل الحرب بأن الردع الإسرائيلي قد استُعيد، وهو استنتاج لا يبدو مقنعًا بالضرورة، لا سيما في ظل استمرار الاتجاهات السلبية في عدد من المكونات الأساسية للأمن القومي الإسرائيلي.

علاوة على ذلك، فإن قياس مدى فاعلية الردع يقتضي النظر أيضًا في سلوك الخصوم، وقدرتهم على التكيف وإعادة بناء قدراتهم. ولا يبدو أن إسرائيل قد نجحت في استعادة الردع بالقدر الذي توحي به إنجازاتها العسكرية، إذا ما قرأنا سلوك أطراف محور المقاومة ومواقفها.

وبهذا المعنى، فإن استعادة المبادرة العسكرية تعالج جانبًا من إخفاق السابع من أكتوبر، لكنها تُبقي السؤال المتعلق بمدى صلاحية الافتراضات التي توجه القرار السياسي والأمني مفتوحًا.

وتظهر حدود الدراسة بوضوح في تناولها الساحة الفلسطينية؛ فهي تربط غياب الأفق السياسي بتعثر الاندماج الإقليمي وتآكل الشرعية الدولية لإسرائيل، لكنها تعالج المسألة أساسًا من زاوية الكلفة المترتبة على إسرائيل.

في المقابل، تظل مسائل الحقوق السياسية الفلسطينية، والتمثيل الشرعي، والقبول الشعبي بالترتيبات المقترحة، أقل حضورًا في الدراسة.

ويمثل ذلك قصورًا في تفسير فرص تحقيق الاستقرار ذاته؛ لأن قابلية أي صيغة لحكم غزة أو لإدارة العلاقة مع الضفة الغربية للاستمرار ستتوقف على مدى شرعيتها لدى الفلسطينيين، وعلى ما تتيحه من أفق سياسي يتجاوز مجرد إدارة تداعيات الحرب.

كذلك، تبرز الدراسة أهمية إدراج الاقتصاد والمناعة القومية ضمن حسابات القوة؛ فاستنزاف قوات الاحتياط، والخلاف بشأن توزيع أعباء الخدمة العسكرية، وارتفاع الإنفاق الدفاعي، كلها عوامل تحدد قدرة إسرائيل على خوض حرب طويلة الأمد، وتمويل عملية التعافي من تداعياتها.

وبالمثل، فإن تعاظم الاعتماد على واشنطن يستدعي التمييز بين اتساع هامش حرية العمل الميداني واتساع هامش استقلالية القرار الاستراتيجي؛ فقد تتسع حرية العمل الميداني بفضل الدعم الأمريكي، في الوقت الذي يزداد فيه ارتباط القرار الاستراتيجي الإسرائيلي بأولويات واشنطن.

ختامًا: التوصيات للجانب الفلسطيني

1- أظهرت الدراسة أنه، على الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الفلسطيني، ولا يزال يدفعه منذ ثلاث سنوات، نتيجة توظيف القوة العسكرية الإسرائيلية في الساحة الفلسطينية، فإن ذلك لم يؤدِّ إلى تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي.

وفضلًا عن ذلك، كانت الساحة الفلسطينية أكثر الساحات التي كشفت عن فشل السياسة الإسرائيلية القائمة على الاعتماد على القوة العسكرية لتعزيز أمن إسرائيل، وذلك على الرغم من الفارق الكبير بين القدرات العسكرية الفلسطينية والقدرات العسكرية في الساحتين اللبنانية والإيرانية.

2- كان اتجاه التغيير في ميزان الأمن القومي الإسرائيلي، الناجم عن توظيف القوة العسكرية في الساحة الفلسطينية، سلبيًا بامتياز.

كما كانت الساحة الفلسطينية العامل الرئيسي في إضعاف مقومات القوة القومية الإسرائيلية، السياسية والاقتصادية والمجتمعية. والأهم من ذلك أنها جعلت عملية إصلاح هذه المقومات وإعادة بنائها أمرًا بالغ الصعوبة في المدى المنظور.

3- تصدرت القضية الفلسطينية، خلال السنوات الثلاث الماضية، الأجندة الدولية، وعطّلت اندماج إسرائيل في الإقليم، وعززت حضور الرواية الفلسطينية في مقابل تراجع الرواية الإسرائيلية، وأسهمت في نزع الشرعية الدولية عن السياسات الإسرائيلية، وفي إحداث تحول في اتجاهات الرأي العام الدولي، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، لصالح الفلسطينيين وحقهم في الحرية والاستقلال، مقابل تزايد التشكيك في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

4- إن ما سبق من كشف لنقاط الضعف الاستراتيجية الإسرائيلية يفرض على الفلسطينيين تطوير خطط وبرامج عمل تستثمر هذه التحولات، وتكليف من تتوافر فيهم الأهلية والأمانة بتنفيذها.

وقبل كل ذلك، بات لزامًا على الفلسطينيين بلورة استراتيجية وطنية فلسطينية قادرة على توظيف هذه التحولات في خدمة أهدافهم ومصالحهم الوطنية.

5- صحيح أن الدراسة تكشف الكثير عن واقع إسرائيل الاستراتيجي، إلا أن ذلك لا يُغني عن ضرورة الاطلاع على مزيد من الدراسات الإسرائيلية المتخصصة التي تعزز النتائج التي توصلت إليها دراسة ميزان الأمن القومي الإسرائيلي، أو تتيح اختبارها والتحقق من مدى دقتها.

(باحث متخصص في دراسات الأمن القومي الفلسطيني والإسرائيلي)