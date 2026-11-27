لا يجادل أحد حول الزيادة المتواصلة في نسبة أمراض السرطان في بلادنا، وان عدد حالات الوفاة بسبب امراض السرطان ترتفع عاما بعد عام، ولكن ليس من الواضح للجميع الأسباب أو العوامل التي أدت وتؤدي الى هذه الزيادة، التي أصبحت تقلق الهيئات والدوائر والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الامر، وبدون شك ان هناك عوامل بيئية كيميائية غير طبيعية وعادات غذائية غير صحية وممارسات لم نعتد عليها في الماضي قد اثرت وتؤثر على الواقع الفلسطيني الحالي.

ومن ضمن هذا العوامل المحتملة هو ارتفاع مستويات الاشعاع في منطقتنا ذات الحيز الجغرافي الصغير المحدود، سواء تلك الناتجة عن ازدياد انتشار أبراج الاتصالات المختلفة في مناطقنا، اوعن احتمالات تأثير الاشعاعات الناتجة من المفاعلات النووية في ديمونا في النقب، على بعض المناطق الفلسطينية، وبالأخص في منطقة الخليل، وما لذلك من اثار صحية وبيئية بعيدة المدى.

وفي ظل هذا الواقع، وعلى الرغم من عدم وجود ادلة قاطعة تربط بين تواجد ابراج تقوية البث اللاسلكي في منطقة ما مع ازدياد نسبة الامراض في تلك المنطقة، وبالأخص امراض السرطان، الا ان بعض الابحاث، اشارت الى احتمال وجود علاقة ما بين ازدياد نسبة الاشعاع بشكل عام، مع تزايد نسبة امراض مزمنة او غير سارية، وان هناك دراسات عن العمال الذين يعملون في المحطات النووية او الناس الذين يسكنون في مناطق قريبة من مفاعلات او محطات نووية وبين ازدياد نسبة انتشار الامراض السرطانية او التشوهات الخلقية او ضعف النمو عند الاجنة والأطفال.

مع العلم ان هناك مواصفات عالمية ومن ضمنها المواصفة الفلسطينية التي تحدد مستويات الاشعاع المسموح بها في دائرة مساحة معينة حسب البعد عن منطقة تواجد البرج، وبأن لا تزيد هذه المستويات عن الحد الذي من الممكن ان يسبب ضررا للناس في المنطقة، ولذا من المفترض حين اقامة برج جديد الاخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة، ومستوى الاشعاع فيها، والكثافة السكانية، وبأن يتم الالتزام بالمواصفة الفلسطينية من حيث كمية الاشعاعات الصادرة، وطبيعة الفحوصات التي من المفترض القيام بها.

ومن أجل طمأنة الناس حول نسب الاشعاع في مناطق تواجدهم، فالمطلوب اجراء فحوصات دورية، وفق برنامج منظم، وبالتعاون بين شركات الاتصالات المالكة للأبراج وبين الجهات الرسمية المعنية في بلادنا، مثل سلطة البيئة ووزارة الصحة، وبأن يتم الالتزام بنتائج الفحوصات، من حيث اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من الاشعاع اذا كانت نسبة الاشعاع مرتفعة، ومنها ازالة البرج او نقله الى موقع او منطقة تنخفض فيها نسبة الاشعاع، او الى التي لا يوجد فيها كثافة سكانية او بشرية، وكذلك المتابعة الصحية وخاصة من قبل وزارة الصحة، في حال اشارت الفحوصات الى زيادة عن الحد المسموح به من الاشعاع، او ظاهرة غير طبيعية لنوعية وانتشار الامراض في المنطقة.

وفي نفس الوقت، المطلوب من المواطن الفلسطيني أن يأخذ زمام المبادرة ويتصل بالجهات الرسمية من وزرات الصحة والبيئة، وكذلك مع الجهات غير الرسمية مثل جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، في حال ملاحظة وجود أكثر من برج في المنطقة، او وجود ابراج في مناطق سكنية مكثفة، او ظهور علامات غير طبيعية، من امراض او متاعب صحية او تداعيات بيئية غير طبيعية.