لم تعد أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية تقتصر على تراجع أدائها السياسي والتنظيمي ، بل باتت تعكس أزمة أعمق في القدرة على قراءة التحولات الموضوعية في المجتمع الفلسطيني والإقليم والعالم ، وإنتاج الفكر السياسي القادر على استيعابها وتجديد المشروع الوطني التحرري وأدواته ، دون التخلي عن جوهر أهدافه التاريخية .

لقد نشأت الثورة المعاصرة وفصائل الحركة الوطنية الفلسطينية في سياق نهوض حركات التحرر الوطني والثورات العالمية خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ، وتأثرت كافة القوى وبالمقدمة منها «فتح» بمرجعياتها الفكرية وأشكالها التنظيمية ، بما فيها مبدأ المركزية الديمقراطية الذي شكل أساساً في النظرية اللينينية لبناء الحزب الثوري . غير أن المتغيرات اللاحقة لم تقابلها مراجعات فكرية وسياسية وتنظيمية بالمستوى المطلوب ، رغم المراجعة النقدية التي مارستها العديد من الأحزاب الثورية والتقدمية حول العالم .

فالمجتمع الفلسطيني اليوم ليس هو المجتمع الذي انطلقت من رحمه الثورة الفلسطينية المعاصرة في الشتات ، كما التطورات التي رافقت صعود الحركة الوطنية بالوطن . فقد أحدثت سياسات الأحتلال واتفاق «أوسلو» ونشوء السلطة تحولات بنيوية في طبيعة الواقع السياسي والعلاقات الإجتماعية والإقتصادية ، أفرزت شرائح ومراكز نفوذ ومصالح ارتبط بعضها باستمرار الوضع القائم ، بالتوازي مع تعميق التبعية الإقتصادية واتساع الفقر والبطالة وتهميش الأجيال الجديدة وتراجع المشاركة السياسية العامة في الوطن والشتات .

كما أن حرب الإبادة في غزة ومشاريع الضم والإستيطان والتهجير ومحاولات فرض الوصاية الخارجية عبر ما يسمى «بمجلس السلام ولجانه المختلفة» ، لا تستهدف الجغرافيا الفلسطينية وحدها ، وإنما تستهدف أيضاً تفكيك البنية الإجتماعية والسياسية لشعبنا وتقويض وحدته الوطنية والالتفاف على التمثيل الوطني .

وأمام هذه المتغيرات ، يصبح السؤال مشروعاً حول قدرة الفصائل القائمة على التعبير عن الواقع الإجتماعي والسياسي الجديد ، ومدى إمكانية استمرار الخريطة السياسية الفلسطينية بأشكالها التاريخية ذاتها .

فالشرعية التاريخية والنضالية رصيد وطني ينبغي البناء عليه والافتخار به ، لكنها لا تغني عن تجديد الشرعية الشعبية والديمقراطية ، ولا تبرر احتكار التمثيل والقرار الوطني . كما أن المركزية الديمقراطية لا ينبغي أن تتحول إلى مركزية في اتخاذ القرار وتغييب الديمقراطية في إنتاجه ، وتكريس الولاء الشخصي بديلاً عن الانتماء الوطني والتنظيمي .

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة لحركة «فتح» ، باعتبارها حركة تحرر وطني واسعة ومتعددة المشارب الفكرية والاجتماعية التي تولت قيادة المشروع الوطني لعقود ، وهي ليست حزباً عقائدياً مغلقاً كما انها لم تنشأ بالأساس لتكون حزبا حاكماً ، وكذلك بالنسبة لفصائل اليسار التي هي مُطالبَة ايضا بتطوير أدوات تحليلها للواقع السياسي والإجتماعي والطبقي المتغير . فاستنهاض هذه القوى يتطلب مراجعة نقدية شفافة واستعادة حيويتها الفكرية والجماهيرية واستقلالية دورها النضالي عن مؤسسات السلطة بما في ذلك فصل «فتح» عن السلطة التي يفترض ان تكون أداة من أدوات التحرر ، إذ لا يمكن تجاوز الأزمة بالأدوات ذاتها التي ساهمت في إنتاجها .

وهنا تستعيد أفكار «أنطونيو غرامشي» حول بناء الإرادة الجماعية ودور المثقف العضوي أهميتها ، فالمعركة الوطنية هي أيضاً معركة على الوعي والثقافة والرواية ، تستوجب إعادة الاعتبار لدور المثقفين والنقابات والجامعات والحركات الإجتماعية في إنتاج المعرفة النقدية وصياغة البدائل .

ومن جانب آخر ، فان الفصل بين التحرر الوطني والتحرر الإجتماعي أضعف قدرة الحركة الوطنية على التعبير عن مصالح الفئات الشعبية ، وخاصة المهمشة منها . فالعدالة الاجتماعية والحريات العامة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والأحتكار ، واستعادة الحياة الديمقراطية الانتخابية وبناء اقتصاد وطني إنتاجي مقاوم ، ليست استحقاقات مؤجلة إلى ما بعد الإستقلال الوطني ، وإنما هي من شروط إنجازه .

وهنا فانني لا أستبعد أن تفتح التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجارية الباب أمام نشوء حركات سياسية واجتماعية جديدة ، تعبر عن قوى وتطلعات لا تجد تمثيلها الكافي في الأطر التقليدية او لا ترغب هي نفسها في ان تكون جزء من هذه الاطر لاعتبارات مختلفة يطول الحديث عنها هنا . إن ذلك لا ينبغي النظر إليه باعتباره تهديداً لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بل فرصة لإعادة بنائها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وجبهة وطنية عريضة وتعددية كما نشأت اساسا عام ١٩٦٤ وتطورت لاحقا ، تستوعب القوى التاريخية والجديدة والمستقلين والمجتمع الأهلي ، من خلال الانتخابات الديمقراطية لمؤسساتها ولهيئات منظمة التحرير بمشاركة شعبنا في الوطن والشتات ، والإتفاق على برنامج وطني تحرري جامع .

ويرتبط تجديد الحامل السياسي والأجتماعي للمشروع الوطني التحرري بضرورة الانتقال من إدارة واقع الأحتلال إلى تغيير شروطه وموازين القوى التي تسمح باستمراره . وهو ما تطرحه الدعوة إلى «إعلان فلسطين دولة تحت الأحتلال» التي تحدثت عنها في مقالاتي السابقة ، ليس باعتبار ذلك إعلان استقلال جديد ، وإنما انتقالاً سياسياً وقانونياً ومؤسسياً يتجاوز مرحلة الحكم الذاتي المؤقت التي جرى إدامتها حتى اليوم ، ويعيد توجيه وظيفة المؤسسات الوطنية نحو إنهاء الأحتلال وتجسيد السيادة الوطنية.

إن التجديد لا يعني القطيعة مع الميراث الثوري ، كما أن الوفاء لهذا الميراث لا يعني الجمود عند أشكاله وأدواته . فالحركات السياسية التي تعجز عن تجديد فكرها وبنيتها التنظيمية وعلاقتها بالمجتمع ، قد تتحول ، رغم تاريخها النضالي ، من أدوات لتغيير الواقع إلى جزء من البنية التي تعيد إنتاجه ، كما حدث في تجارب عدد من حركات التحرر الوطني حول العالم التي تراجع دورها بفعل عدم إدراكها للتطورات والمتغيرات ومزاج الجماهير .

وهنا يكمن الفارق بين حركة وطنية تستمد مشروعيتها من تاريخها وحده ، وحركة وطنية تستمد من تاريخها القدرة على صناعة المستقبل .